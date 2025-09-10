В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе

112

Найти время для заботы о здоровье: около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе

Более двух лет в Самарской области реализуется проект по скринингу злокачественных новообразований прямой и толстой кишки. Он направлен на раннее выявление заболевания, основная опасность которого – бессимптомное течение. Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Скрининг включен в программу диспансеризации. В неё входит анализ на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом и колоноскопия на втором этапе при положительном результате теста. Исследование проводится в рамках диспансеризации взрослого населения, начиная с 40 лет 1 раз в 2 года, с 65 лет - ежегодно.

На первом этапе пациенты сдают материал на исследование в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. После чего исследование выполняется в одном из медицинских учреждений региона, которые принимают участие в проекте. При положительном результате пациент направляется в центр амбулаторной онкологической помощи для проведения колоноскопии.

"С 2024 года скрининг проводится на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьского, Ставропольского и Шигонского районов. За 2025 год в регионе проведено более 156000 исследований кала на скрытую кровь и выявлено более 9300 положительных результатов теста. Среди которых 4700 пациентов были направлены на второй этап обследования – колоноскопию. Всего в рамках скрининга обнаружено 1600 образований толстой кишки, 191 из которых – злокачественные новообразования", - рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов.

Одной из таких пациенток стала 66-летняя жительница Самары Ирина. В рамках диспансеризации у нее выявили злокачественное новообразование на ранней стадии. В Самарском онкодиспансере специалисты сделали пациентке малоинвазивную операцию, не требующую длительного периода восстановления. На сегодняшний день она чувствует себя хорошо и находится на динамическом наблюдении.

«Важно находить время на свое здоровье и посещение поликлиники. Даже если вас не беспокоят никакие симптомы, лучше пройти необходимое обследование и быть уверенным», - отметила пациент.

️Специалисты напоминают жителям региона о важности прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Регулярные обследования позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии, когда лечение имеет наиболее эффективный результат.

С этого года мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО