Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас бедными считаются люди с доходом ниже 16 тыс. руб.
В Госдуме предложили изменить уровень бедности
Команды Самарской области выступят в баскетболе, мини-футболе, быстрых шахматах, командных соревнованиях по шахматам.
Команда Самарской области выступает на Международных спортивных играх Александра Невского
Скрининг включен в программу диспансеризации.
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города. 
Розничная продажа алкоголя в центре Самары будет полностью запрещена в День города
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
Энергетики «Т Плюс» рассказали, что со стороны компании на электростанциях и котельных региона завершены все подготовительные мероприятия к началу зимы.
«Т Плюс» до 1 октября завершит обновление более 80 км тепловых сетей в Самарской области
В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.24
0.9
EUR 98.03
1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе

10 сентября 2025 21:54
112
Скрининг включен в программу диспансеризации.

Найти время для заботы о здоровье: около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе

Более двух лет в Самарской области реализуется проект по скринингу злокачественных новообразований прямой и толстой кишки. Он направлен на раннее выявление заболевания, основная опасность которого – бессимптомное течение. Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Скрининг включен в программу диспансеризации. В неё входит анализ на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом и колоноскопия на втором этапе при положительном результате теста. Исследование проводится в рамках диспансеризации взрослого населения, начиная с 40 лет 1 раз в 2 года, с 65 лет - ежегодно.

На первом этапе пациенты сдают материал на исследование в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. После чего исследование выполняется в одном из медицинских учреждений региона, которые принимают участие в проекте. При положительном результате пациент направляется в центр амбулаторной онкологической помощи для проведения колоноскопии.

"С 2024 года скрининг проводится на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьского, Ставропольского и Шигонского районов. За 2025 год в регионе проведено более 156000 исследований кала на скрытую кровь и выявлено более 9300 положительных результатов теста. Среди которых 4700 пациентов были направлены на второй этап обследования – колоноскопию. Всего в рамках скрининга обнаружено 1600 образований толстой кишки, 191 из которых – злокачественные новообразования", - рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Олег Каганов.

Одной из таких пациенток стала 66-летняя жительница Самары Ирина. В рамках диспансеризации у нее выявили злокачественное новообразование на ранней стадии. В Самарском онкодиспансере специалисты сделали пациентке малоинвазивную операцию, не требующую длительного периода восстановления. На сегодняшний день она чувствует себя хорошо и находится на динамическом наблюдении.

«Важно находить время на свое здоровье и посещение поликлиники. Даже если вас не беспокоят никакие симптомы, лучше пройти необходимое обследование и быть уверенным», - отметила пациент.

️Специалисты напоминают жителям региона о важности прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Регулярные обследования позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии, когда лечение имеет наиболее эффективный результат.

С этого года мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025, 15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
5 критических признаков алкогольной зависимости. Здравоохранение
284
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 
09 сентября 2025, 15:05
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета.  Здравоохранение
472
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
08 сентября 2025, 17:41
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок. Здравоохранение
674
Здравоохранение
Скрининг включен в программу диспансеризации.
10 сентября 2025  21:54
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
112
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025  15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
286
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
10 сентября 2025  15:11
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
242
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
10 сентября 2025  09:36
В Самарской области и ПФО сохраняется острый дефицит врачей
216
Новый сотрудник пришел в медицину по примеру отца, военного фельдшера Анатолия Григорьевича, который для сына всегда был примером профессионализма и мужества.
9 сентября 2025  15:37
«Земский доктор»: в Кинель-Черкасскую больницу трудоустроился новый врач анестезиолог-реаниматолог
460
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 
9 сентября 2025  15:05
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 
475
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
9 сентября 2025  12:40
Благодаря нацпроекту современные условия созданы в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы
319
Путин поручил увеличить срок записи к врачу через
9 сентября 2025  09:08
Путин поручил увеличить срок записи к врачу через "Госуслуги"
373
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
8 сентября 2025  17:59
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
572
В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок.
8 сентября 2025  17:41
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
676
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15167
Весь список
В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
128
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
163
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
260
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
210
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
248
Весь список