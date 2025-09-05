Я нашел ошибку
Главные новости:
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. В результате досмотра в ее чемодане обнаружили электронную сигарету с наркотическим веществом.
Суд назначил актрисе Тарасовой запрет определенных действий на два месяца
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.
20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица
По словам политика, служебные романы между женатыми коллегами часто приводят к разводу и семейным драмам.
В России предлагают ввести санкции для женатых сотрудников за флирт на рабочем месте
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подростка обнаружили в Тольятти.
Полицейскими региона разыскан 16-летний подросток, который ушел из дома 1 сентября
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
В губернии дан старт прививочный кампании
Особое внимание докладчики уделили событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, отраженным в символическом значении Самарского знамени.
Научно-практическая конференция открыла Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
Он возводится с применением технологий модульного строительства и готов уже на 71%.
В Ставропольском районе возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии дан старт прививочный кампании

5 сентября 2025 20:09
147
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.

В региональном министерстве здравоохранения прошла пресс-конференция, организованная областным вещательным агентством на тему: «Вакцинация от гриппа в Самарской области».

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, на данный момент в регионе наблюдается уровень заболеваемости ниже эпидемического порога. В настоящее время по результатам лабораторного мониторинга мы отмечаем циркуляцию парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов сезонных коронавирусов.

 "На данный момент самое благоприятное время для вакцинопрофилактики. Чтобы сформировать коллективный иммунитет и противостоять грядущим подъемам ОРВИ и гриппа, необходимо сделать прививку. Она рекомендована всем людям, которые не имеют медицинских противопоказаний", - рассказала Светлана Валерьевна.

Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил, что заблаговременно была выработана схема мероприятий по оценке медицинских ресурсов на случай роста заболеваемости инфекциями.

В регионе предприняты следующие меры:
 в 51 медицинской организации будет задействована работа 137 кабинетов вакцинации
 организованы 163 мобильные бригады для оказания медицинской помощи
 для вакцинации от гриппа будут организованы 32 мобильных комплекса.

В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок. Среди них «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и «Флю М».

 «Все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для осенне-зимнего сезона 2025–2026 годов. Около 100 тысяч жителей региона уже вакцинированы. Но для формирования коллективного иммунитета охват в целом должен быть не менее 60% всего населения, а из групп риска — 75%. К ним относятся работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети», - рассказал Сергей Вдовенко.

В ходе пресс-конференции специалисты отметили о возможности проведения вакцинации в организованных коллективах. В регионе предоставляется возможность вакцинироваться по месту работы. По заявкам от работодателя прививочные бригады будут выезжать на предприятия и проводить вакцинацию.

 "Работодатель может организовать для своих работников вакцинацию, которую они могут пройти добровольно за счёт компании. Если такое решение принято, его нужно закрепить в локальном акте организации, трудовых договорах. Можно сделать это централизованно или предоставить возможность пройти вакцинацию самостоятельно в течение рабочего времени. При этом за работником сохраняется заработная плата на период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией", - подчеркнул Сергей Вдовенко.

В период прививочной кампании информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации. 

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее.
05 сентября 2025, 18:57
Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее. Здравоохранение
154
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
04 сентября 2025, 21:21
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей. Здравоохранение
512
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
04 сентября 2025, 19:36
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов. Здравоохранение
500
Здравоохранение
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
5 сентября 2025  20:09
В губернии дан старт прививочный кампании
147
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее.
5 сентября 2025  18:57
Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства
166
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
5 сентября 2025  17:51
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
178
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
5 сентября 2025  11:17
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
264
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
5 сентября 2025  09:54
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
236
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
4 сентября 2025  21:21
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
515
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
4 сентября 2025  19:36
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
502
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. 
4 сентября 2025  18:53
Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы
523
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.
4 сентября 2025  17:12
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
501
Напоминаем, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
4 сентября 2025  14:55
Порядка 1,4 млн жителей Самарской области в этом году прошли диспансеризацию
487
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15149
Весь список
В центре внимания
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
12
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
228
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
450
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
320
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
563
Весь список