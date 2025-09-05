В губернии дан старт прививочный кампании

147

В региональном министерстве здравоохранения прошла пресс-конференция, организованная областным вещательным агентством на тему: «Вакцинация от гриппа в Самарской области».



По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светланы Архиповой, на данный момент в регионе наблюдается уровень заболеваемости ниже эпидемического порога. В настоящее время по результатам лабораторного мониторинга мы отмечаем циркуляцию парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов, РС-вирусов сезонных коронавирусов.



"На данный момент самое благоприятное время для вакцинопрофилактики. Чтобы сформировать коллективный иммунитет и противостоять грядущим подъемам ОРВИ и гриппа, необходимо сделать прививку. Она рекомендована всем людям, которые не имеют медицинских противопоказаний", - рассказала Светлана Валерьевна.



Врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко отметил, что заблаговременно была выработана схема мероприятий по оценке медицинских ресурсов на случай роста заболеваемости инфекциями.



В регионе предприняты следующие меры:

в 51 медицинской организации будет задействована работа 137 кабинетов вакцинации

организованы 163 мобильные бригады для оказания медицинской помощи

для вакцинации от гриппа будут организованы 32 мобильных комплекса.



В регион уже поступила первая партия вакцины в количестве почти 600 тысяч доз для детей и взрослых в рамках централизованных поставок. Среди них «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и «Флю М».



«Все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для осенне-зимнего сезона 2025–2026 годов. Около 100 тысяч жителей региона уже вакцинированы. Но для формирования коллективного иммунитета охват в целом должен быть не менее 60% всего населения, а из групп риска — 75%. К ним относятся работники медицинской и образовательной отраслей, пожилые люди, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также маленькие дети», - рассказал Сергей Вдовенко.



В ходе пресс-конференции специалисты отметили о возможности проведения вакцинации в организованных коллективах. В регионе предоставляется возможность вакцинироваться по месту работы. По заявкам от работодателя прививочные бригады будут выезжать на предприятия и проводить вакцинацию.



"Работодатель может организовать для своих работников вакцинацию, которую они могут пройти добровольно за счёт компании. Если такое решение принято, его нужно закрепить в локальном акте организации, трудовых договорах. Можно сделать это централизованно или предоставить возможность пройти вакцинацию самостоятельно в течение рабочего времени. При этом за работником сохраняется заработная плата на период отсутствия на рабочем месте в связи с вакцинацией", - подчеркнул Сергей Вдовенко.



В период прививочной кампании информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации.

Фото: минздрав СО