В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов

В 2025 году с помощью программно-аппаратного комплекса (ПАК) Health Check-Up, разработанного в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, в фельдшерско-акушерских пунктах региона проведено более 17 тысяч измерений. За последние два года этот показатель вырос более чем в 5 раз: в 2023 году провели чуть более 3 тысяч измерений.

За два года также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов. Если в 2023 году обследование прошли 354 человека, то в 2025 году почти в 7 раз больше - 2381 человек. Такими кейсами оснащены 100 ФАПов региона.

«Для нас в приоритете — разработка решений, которые помогут первичному звену здравоохранения более эффективно выполнять свои задачи, оптимизировать рабочие процессы и повысить доступность медицинской помощи для населения, - отметил руководитель направления «Телемедицина» ИИР СамГМУ, доцент кафедры научных и инновационных технологий в здравоохранении СамГМУ Петр Кшнякин.

Кейс оснащен медицинскими приборами, каждый из которых обладает функцией дистанционной передачи данных пациентов. С помощью Health Check-Up можно проводить измерение артериального давления, уровень насыщения крови кислородом, электрокардиографию, измерение уровня сахара в крови и другие виды медицинских исследований.Для быстрого реагирования на отклонения здоровья разработчики интегрировали в ПАК систему цветовой индикации «Светофор». Она позволяет фельдшерам и врачам мгновенно интерпретировать результаты измерений и принимать необходимые меры.

«С использованием телемедицинского кейса, который есть почти во всех ФАПах района, мы проводим различные диагностические мероприятия при оказании неотложной помощи, при проведении диспансеризации, профосмотров, - отметила фельдшер ФАП села Софьино Приволжского района Марина Алексевнина. - С помощью кейса можно снять ЭКГ, получить консультацию врачей областного центра или ЦРБ, связаться с терапевтом, который тут же в цифровом виде посмотрит ЭКГ, оценит состояние пациента и поможет оказать квалифицированную медицинскую помощь".

Формирование системы укрепления общественного здоровья путём разработки новых стратегических и тактических подходов к работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний - цель федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО