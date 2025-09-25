Я нашел ошибку
Главные новости:
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП

25 сентября 2025 14:26
77
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.

В этом году в поселке Энергия будет открыт современный фельдшерско-акушерский пункт. Объект возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.

 "Новый ФАП будет оснащен всем необходимым для оказания качественной первичной медицинской помощи, диагностики и профилактики. Здание будет отвечать современным стандартам, включая комфортные кабинеты, санитарные помещения для маломобильных граждан и зону ожидания", - рассказал главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков.

Кроме того, в 2025 году завершается капремонт амбулаторий в поселках Новый Сарбай и Чубовка, продолжаются работы в Богдановке и Алакаевке. Вскоре обновленные учреждения откроют двери для пациентов. Фасад врачебной амбулатории в пгт Усть-Кинельский также обновлен. В активной стадии строительства находится новая поликлиника на 700 посещений в смену.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
24 сентября 2025, 22:46
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
Почему возникает такое состояние и как его избежать. Здравоохранение
519
"Чувствую востребованность и возможность применять знания".
24 сентября 2025, 17:41
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом
"Чувствую востребованность и возможность применять знания". Здравоохранение
417
Комплексное медицинское обследование будут проводить специалисты Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.
24 сентября 2025, 15:26
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию и вакцинацию в рамках акции «Дни здоровья в МЕГЕ»
Комплексное медицинское обследование будут проводить специалисты Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района. Здравоохранение
401
Здравоохранение
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
25 сентября 2025  14:26
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
77
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
24 сентября 2025  22:46
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
527
24 сентября 2025  17:41
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом
422
Комплексное медицинское обследование будут проводить специалисты Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района.
24 сентября 2025  15:26
Самарцев приглашают пройти диспансеризацию и вакцинацию в рамках акции «Дни здоровья в МЕГЕ»
405
Порядка 400 жителей села Ореховка будут получать медицинскую помощь в современных условиях
24 сентября 2025  11:59
Порядка 400 жителей села Ореховка будут получать медицинскую помощь в современных условиях
277
При низком уровне гемоглобина  у людей появляются слабость, головокружения, ухудшается внимание, снижается иммунитет, а сердце работает с повышенной нагрузкой.
23 сентября 2025  20:06
Врач-эксперт назвала повышающие гемоглобин продукты
604
Порядка 400 местных жителей будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
23 сентября 2025  18:32
Завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики села Ореховка Алексеевского района
522
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
23 сентября 2025  16:31
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
574
Мозг постоянно требует поступления новой информации.
23 сентября 2025  14:58
Самарский врач-гериатр рассказала, какие 5 главных рекомендаций выделяют для активного долголетия
532
В Кировском районе Самары привели в порядок 13 школьных медицинских кабинетов
23 сентября 2025  13:56
В Кировском районе Самары привели в порядок 13 школьных медицинских кабинетов
426
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15240
Весь список
В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
165
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
180
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
170
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
368
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
370
Весь список