В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП

77

В этом году в поселке Энергия будет открыт современный фельдшерско-акушерский пункт. Объект возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.



"Новый ФАП будет оснащен всем необходимым для оказания качественной первичной медицинской помощи, диагностики и профилактики. Здание будет отвечать современным стандартам, включая комфортные кабинеты, санитарные помещения для маломобильных граждан и зону ожидания", - рассказал главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков.



Кроме того, в 2025 году завершается капремонт амбулаторий в поселках Новый Сарбай и Чубовка, продолжаются работы в Богдановке и Алакаевке. Вскоре обновленные учреждения откроют двери для пациентов. Фасад врачебной амбулатории в пгт Усть-Кинельский также обновлен. В активной стадии строительства находится новая поликлиника на 700 посещений в смену.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В текущем году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО