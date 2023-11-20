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В этом году в медучреждения региона поступили 4 внедорожника на базе «LADA Travel»

20 ноября 2023 15:56
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Они помогают заботиться о жителях региона с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

В этом году в медучреждения региона поступили 4 внедорожника на базе «LADA Travel». Они помогают заботиться о жителях региона с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Один из автомобилей используют специалисты Сызранской больницы.

 «В зоне нашего обслуживания — жители Сызрани и Сызранского района, которые нуждаются в паллиативной медицинской помощи. В основном это онкологические больные четвертой клинической группы, пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения. Отрабатываем порядка 1000 вызовов в год», — рассказала заведующая отделением выездной патронажной паллиативной медицинской помощи, врач-онколог Галина Телевных.

Специалисты выезжают для наблюдения, симптоматического лечения и коррекции болевого синдрома. Также врачи доставляют пациентам необходимое оборудование и обучают родственников простым медицинским манипуляциям.

 «В данный момент мы заботимся о 30 пациентах. С новым транспортом успеваем посетить каждого, кто нуждается в помощи. Автомобиль оснащен приемным устройством и носилками. При необходимости мы можем доставить пациента в отделение без дополнительных рисков для его состояния и провести необходимые манипуляции уже в дороге», — пояснила врач.

Также новые автомобили для оказания паллиативной помощи поступили в областной онкологический диспансер, Тольяттинскую городскую больницу №5 и областную детскую больницу имени. Н.Н. Ивановой.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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