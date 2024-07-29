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В этом году к коллективу Волжской районной клинической больницы присоединились два врача акушера-гинеколога

29 июля 2024 20:54
86
Среди которых Лира Сытник – участница программы «Земский доктор».

В этом году к коллективу Волжской районной клинической больницы присоединились два врача акушера-гинеколога, среди которых Лира Сытник – участница программы «Земский доктор».

Сегодня специалист трудится в поликлинике ЮГ-1.

«Решила принять участие в программе и трудоустроились в это подразделение Волжской больницы. Коллеги поддерживали в начале пути и помогают во всем и сейчас», – рассказала Лира Владимировна.

Администрацией Волжской больницы на регулярной основе ведется работа по привлечению медицинских кадров.

«Ежегодно в учреждении заключаются договоры о целевом обучении с СамГМУ. Администрация района компенсирует медработникам затраты на аренду жилья в размере до 10 тысяч рублей в месяц. Врачи наиболее востребованных специальностей, переехавшие в Волжский район и трудоустроившиеся в ФАП или ОВОП, дополнительно получают единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Медработнику предоставляется компенсация первоначального взноса на приобретение или строительство жилья, а также компенсация расходов в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита», – отметил главный врач Волжской больницы Сергей Братко.

Всего за последние годы в учреждение по программе "Земский доктор" трудоустроились 41 специалист.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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