В Самаре прошли учения, в которых приняли участие специалисты «Т Плюс», коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний и надзорных ведомств. 
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Новые нормы уже согласовали с Роспотребнадзором и утвердили.
Установлено время на выполнение домашнего задания для российских школьников
С ведущими медицинскими экспертами региона.
Для пациентов с хроническими заболеваниями в поселке Волжский на Царевом Кургане прошла прогулка по Большой Самарской Тропе
В Самарской области прошла акция «Вода России».
«Вода России»: с апреля этого года в губернии почистили от мусора 200 км берегов рек 
Елена Ивановна оставила заметный след в культуре Самары, а её работы вдохновляли многих.
Скончалась заслуженный работник культуры России Елена Маргина
В Самаре стартовала XVII Конференция водоканалов России. Первый день отраслевого форума прошёл под знаком «РКС-Самара».
Обновлённые очистные сооружения «РКС-Самара» высоко оценили на федеральном уровне
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 27 августа местами в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
В детском поликлиническом отделении Самарской больницы №10 завершён капитальный ремонт

26 августа 2025 16:37
В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры.

В детском поликлиническом отделении Самарской больницы №10 завершён капитальный ремонт. Работы проводились благодаря мероприятиям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры.

Также приобретена новая медицинская и офисная мебель, включая столики и кушетки, что позволило полностью обновить обстановку поликлиники.

«Создание комфортных условий играет немаловажную роль для благоприятного восприятия медучреждения, – отметил главный врач Дмитрий Лисица, – Мы предусмотрели зоны ожидания и игровые пространства, где дети могут провести время перед приемом. Также улучшены условия для работы медицинского персонала, оборудован кабинет для приёма пищи».

В ближайшее время по поручению главы региона Вячеслава Федорищева планируется установка современных кондиционеров для дополнительного комфорта маленьких пациентов, их родителей и сотрудников.

Параллельно продолжаются ремонтные работы во взрослом поликлиническом отделении больницы. В следующем году планируется ремонт 1 этажа, фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Проводится закупка офисной и медицинской мебели для взрослой поликлиники. Также активно ведётся ремонт терапевтического отделения в медицинском городке на 116 км.

Подразделения медучреждений преображаются и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений нацпроекта. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

