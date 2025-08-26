195

В детском поликлиническом отделении Самарской больницы №10 завершён капитальный ремонт. Работы проводились благодаря мероприятиям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры.

Также приобретена новая медицинская и офисная мебель, включая столики и кушетки, что позволило полностью обновить обстановку поликлиники.

«Создание комфортных условий играет немаловажную роль для благоприятного восприятия медучреждения, – отметил главный врач Дмитрий Лисица, – Мы предусмотрели зоны ожидания и игровые пространства, где дети могут провести время перед приемом. Также улучшены условия для работы медицинского персонала, оборудован кабинет для приёма пищи».

В ближайшее время по поручению главы региона Вячеслава Федорищева планируется установка современных кондиционеров для дополнительного комфорта маленьких пациентов, их родителей и сотрудников.

Параллельно продолжаются ремонтные работы во взрослом поликлиническом отделении больницы. В следующем году планируется ремонт 1 этажа, фасада здания и благоустройство прилегающей территории. Проводится закупка офисной и медицинской мебели для взрослой поликлиники. Также активно ведётся ремонт терапевтического отделения в медицинском городке на 116 км.

Подразделения медучреждений преображаются и благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений нацпроекта. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО