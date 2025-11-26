Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа

145
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.

Благодаря дополнительным средствам из областного бюджета по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева в деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Это уже пятый ФАП, построенный в районе за последние годы.

В настоящее время на объекте завершены работы по электроснабжению, налаживают системы водоотведения и канализации. Выполняется утепление помещений, электромонтажные работы, устанавливается охранно-пожарная сигнализация.

ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.

«Современный модульный ФАП - важный элемент социальной инфраструктуры, создающий привлекательные условия для жизни и работы в деревне, в том числе для работников местного фермерского хозяйства и их семей. Вопрос с медицинскими кадрами для подразделения уже решен», – отметил главный врач Вячеслав Михайлов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в Шенталинском районе также был выполнен капитальный ремонт поликлинического отделения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

