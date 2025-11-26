В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа

Благодаря дополнительным средствам из областного бюджета по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева в деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта. Это уже пятый ФАП, построенный в районе за последние годы.

В настоящее время на объекте завершены работы по электроснабжению, налаживают системы водоотведения и канализации. Выполняется утепление помещений, электромонтажные работы, устанавливается охранно-пожарная сигнализация.

ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.

«Современный модульный ФАП - важный элемент социальной инфраструктуры, создающий привлекательные условия для жизни и работы в деревне, в том числе для работников местного фермерского хозяйства и их семей. Вопрос с медицинскими кадрами для подразделения уже решен», – отметил главный врач Вячеслав Михайлов.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в Шенталинском районе также был выполнен капитальный ремонт поликлинического отделения.

Фото: минздрав СО