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В CОКБ им. В. Д. Середавина передали новое оборудование для пациентов с редкими заболеваниями

24 мая 2024 15:57
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Аппарат помогает врачам быстро и точно определить местонахождение вены для инъекции и забора крови.

Представители благотворительного фонда поставили визуализатор вен в отделение анестезиологии и реанимации педиатрического корпуса. Аппарат помогает врачам быстро и точно определить местонахождение вены для инъекции и забора крови.

Заведующий отделением Леонид КНЯЗЬКОВ рассказал о возможностях применения веноискателя:

"Нам гораздо проще будет визуализировать вены. Свет специальной лампы проникает сквозь подкожную жировую клетчатку и вены, которые находятся в среднем залегании, становятся видны. Постановка катетеров и пунктирование происходит легче, чем вслепую".

В рамках проекта "Даже венам нужен свет", фонд помогает медучреждениям в регионах и федеральных центрах.

"Мы очень рады, что теперь в больнице Середавина есть такой островок безопасности", - отметила Татьяна Резникова, руководитель медицинских программ фонда.

 

Фото:   CОКБ им. В. Д. Середавина

Теги: Медицина Самара

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