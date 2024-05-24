В CОКБ им. В. Д. Середавина передали новое оборудование для пациентов с редкими заболеваниями

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Представители благотворительного фонда поставили визуализатор вен в отделение анестезиологии и реанимации педиатрического корпуса. Аппарат помогает врачам быстро и точно определить местонахождение вены для инъекции и забора крови.

Заведующий отделением Леонид КНЯЗЬКОВ рассказал о возможностях применения веноискателя:



"Нам гораздо проще будет визуализировать вены. Свет специальной лампы проникает сквозь подкожную жировую клетчатку и вены, которые находятся в среднем залегании, становятся видны. Постановка катетеров и пунктирование происходит легче, чем вслепую".



В рамках проекта "Даже венам нужен свет", фонд помогает медучреждениям в регионах и федеральных центрах.



"Мы очень рады, что теперь в больнице Середавина есть такой островок безопасности", - отметила Татьяна Резникова, руководитель медицинских программ фонда.

Фото: CОКБ им. В. Д. Середавина