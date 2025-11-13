В Чапаевской центральной горбольнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу

177

В Чапаевской центральной городской больнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу. Среди них – участковые врачи-педиатры Владимир Герасимов и Анна Меркулова, которые познакомились еще во время обучения в Самарском медицинском государственном университете.

Владимир Сергеевич оказывает медицинскую помощь детскому населению поселков Нагорный и Садово-Дачный, а Анна Олеговна - маленьким жителями Титовки. В следующем году молодые люди планируют пожениться.

«Мы оба не местные, поэтому добираться до работы было проблематично. Но нам выделили служебное жильё и теперь дорога до поликлиники занимает пять минут. Меня тепло приняли в коллективе, руководство всегда поддерживает и помогает. Город оказался уютным и комфортным для жизни. Мы работаем вместе с Анной и поддерживаем друг друга в начале карьерного пути», - рассказал Владимир Герасимов.

По словам главного врача Чапаевской больницы Николая Юрицина, комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.

«Мы предоставляем служебное жилье с последующим переводом в собственность после 10 лет работы, оплачиваем аренду, помогаем с устройством детей в детские сады и школы. Кроме того, при трудоустройстве молодые специалисты могут рассчитывать на "подъёмные" в размере 200 тысяч рублей. Особое внимание уделяется профориентационной работе, – отметил Николай Сергеевич, – На данный момент у нас обучается 113 специалистов по целевому договору, что в несколько раз больше, чем в 2021 году».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: freepik.com