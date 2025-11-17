В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей

151

Сегодня в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню недоношенных детей. Семьи, чьи дети когда-то прошли путь выхаживания в центре, встретились с врачами.

"Всемирный день недоношенных детей напоминает, насколько важно внимание общества и медицины к проблемам раннего рождения. Сегодня благодаря совместным усилиям мы можем оказывать помощь детям, появившимся на свет уже с 22 недель беременности, весом более 500 грамм. Ещё недавно это казалось невозможным. Но медицина развивается, и мы развиваемся вместе с ней», - отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Марина Нечаева.

Заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Елена Тюрина подчеркнула, что поддержка недоношенных детей - это результат работы целой команды.

«Это праздник не только наших маленьких пациентов, но и их родителей, и врачей акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов, всех, кто вкладывает свои силы в выхаживание малышей».

Для маленьких гостей подготовили аквагрим, аниматоров и творческие номера. Проект «28 петель» представил вязаные комплекты и игрушки из натуральных материалов, которые его участники бесплатно передают новорождённым.

За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.

Преждевременные роды всё ещё остаются серьёзной медицинской проблемой, и именно современные перинатальные центры помогают недоношенным детям.

Напомним, в рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

Фото: минздрав СО