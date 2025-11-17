Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартует ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Движение транспорта в Самаре будут ограничивать ночью на пяти перекрестках
Подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.
В ГД рассказали, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года
Посетители выставки узнают, какие духи населяли дома, леса и водоемы у русских, татар, чувашей и мордвы. Кто является повелительницей Волги, как задабривали духов после захода солнца и чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с Бабой Ягой.
В Музее имени Алабина откроется выставка «Сущности. Мифология самарских народов»
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
Для 63-летнего Круза это первая премия "Оскар", ранее он четырежды номинировался на нее.
Том Круз получил премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе
Автономные грузовики должны уметь выполнять «манёвр минимального риска», то есть алгоритм действий, который позволяет безопасно остановиться при критическом сбое, учитывая в том числе машины, двигающиеся сзади.
Правительство России разрешило тестировать беспилотные грузовики без людей в салоне
Цель конкурса - изучение и распространение лучших практик по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой и массовым спортом.
СМИ Самарской области в числе победителей всероссийского конкурса Минспорта России
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей

17 ноября 2025 20:39
151
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.

Сегодня в Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню недоношенных детей. Семьи, чьи дети когда-то прошли путь выхаживания в центре, встретились с врачами.

"Всемирный день недоношенных детей напоминает, насколько важно внимание общества и медицины к проблемам раннего рождения. Сегодня благодаря совместным усилиям мы можем оказывать помощь детям, появившимся на свет уже с 22 недель беременности, весом более 500 грамм. Ещё недавно это казалось невозможным. Но медицина развивается, и мы развиваемся вместе с ней», - отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Марина Нечаева.

Заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Елена Тюрина подчеркнула, что поддержка недоношенных детей - это результат работы целой команды.
«Это праздник не только наших маленьких пациентов, но и их родителей, и врачей акушеров-гинекологов, реаниматологов, неонатологов, всех, кто вкладывает свои силы в выхаживание малышей».

Для маленьких гостей подготовили аквагрим, аниматоров и творческие номера. Проект «28 петель» представил вязаные комплекты и игрушки из натуральных материалов, которые его участники бесплатно передают новорождённым.

За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.

Преждевременные роды всё ещё остаются серьёзной медицинской проблемой, и именно современные перинатальные центры помогают недоношенным детям.

Напомним, в рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
17 ноября 2025, 17:32
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм. Здравоохранение
187
Машины используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов в медучреждения, биоматериалов и медицинских работников.
15 ноября 2025, 14:35
В этом году Самарская городская поликлиника №3 получила 6 новых машин
Машины используются для оказания неотложной медицинской помощи, транспортировки пациентов в медучреждения, биоматериалов и медицинских работников. Общество
1562
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
14 ноября 2025, 13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%. Здравоохранение
1454
Здравоохранение
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
17 ноября 2025  20:39
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
151
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
17 ноября 2025  17:32
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
193
Комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.
17 ноября 2025  16:16
«Земский доктор»: молодой врач присоединился к коллективу Похвистневской больницы
215
Названо допустимое количество мандаринов в день
17 ноября 2025  14:47
Названо допустимое количество мандаринов в день
243
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
14 ноября 2025  18:01
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
1571
Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга
14 ноября 2025  17:57
Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга
1537
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение
14 ноября 2025  17:11
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение
1504
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
14 ноября 2025  13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
1454
Такие малоинвазивные операции позволяют пациентам намного быстрее реабилитироваться и вернуться к обычной жизни, а также значительно снижают риски осложнений.
14 ноября 2025  11:30
В Клиниках СамГМУ выполняют малоинвазивные операции по имплантации аортального клапана
1341
Сердцу для эффективной работы необходим калий — этот макроэлемент служит надежной защитой от дистрофии миокарда.
13 ноября 2025  17:39
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
1373
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15615
Весь список
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
237
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
254
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1574
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1553
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1402
Весь список