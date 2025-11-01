Я нашел ошибку
Главные новости:
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий
Среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь».
В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.
Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей
Длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации.
Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух
Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников.
Веб-сериал «На краю» покажет реальные схемы кибермошенников
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Архив новостей
В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин

1 ноября 2025 11:37
85
Среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь».

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году в Похвистневскую центральную районную больницу поставлено 9 новых машин, среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь». Благодаря обновлению автопарка практически все фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики и амбулатории обеспечены транспортом и водителями.

 «С получением новых машин стало удобнее добираться в отдалённые населённые пункты, – подчеркнул главный врач больницы Николай Микаскин. – Транспорт позволяет нам эффективнее оказывать медицинскую помощь, а также доставлять на диспансеризацию маломобильных граждан».

За последние пять лет автопарк Похвистневской центральной районной больницы пополнился 24 новыми автомобилями. Масштабное обновление позволило на 85% модернизировать транспортный парк медучреждения.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь»,оснащенных приемным устройством и носилками.

Здравоохранение
