В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин

В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году в Похвистневскую центральную районную больницу поставлено 9 новых машин, среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь». Благодаря обновлению автопарка практически все фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики и амбулатории обеспечены транспортом и водителями.



«С получением новых машин стало удобнее добираться в отдалённые населённые пункты, – подчеркнул главный врач больницы Николай Микаскин. – Транспорт позволяет нам эффективнее оказывать медицинскую помощь, а также доставлять на диспансеризацию маломобильных граждан».



За последние пять лет автопарк Похвистневской центральной районной больницы пополнился 24 новыми автомобилями. Масштабное обновление позволило на 85% модернизировать транспортный парк медучреждения.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь»,оснащенных приемным устройством и носилками.