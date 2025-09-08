В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы

131

В 2025 году капитальные ремонты проведены в офисах врачей общей практики в шести населенных пунктах Большеглушицкого района: посёлках Фрунзенский и Южный, сёлах Александровка, Константиновка, Мокша и Тамбовка. Работы проводились в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.

«Проведённая модернизация способствует повышению доступности и качества оказания медпомощи,а также созданию комфортных условий для пациентов и медицинского персонала», – подчеркнула главный врач Большеглушицкой больницы Татьяна Бобошко.

ОВОП в селе Тамбовка обслуживает порядка 1800 жителей, в том числе несколько прилегающих населенных пунктов – село Новопавловка и посёлок Кобзевка. В ходе капитального ремонта в подразделении выполнены общестроительные работы, проведен ремонт систем электроснабжения и водоснабжения, обновлено крыльцо.

«Проведённый капитальный ремонт преобразил наше подразделение, – отметила врач-терапевт участковый Фанис Шайхутдинов. – Современная система кондиционирования обеспечивает оптимальный температурный режим, а новые стенды информируют пациентов о профилактике заболеваний и возможностях диспансеризации. Это помогает повышать медицинскую грамотность населения и своевременность обращения за помощью».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО