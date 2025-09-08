Я нашел ошибку
В 2021 году осужденный и еще два человека организовали закупки медоборудования с условиями, при которых в торгах участвовали только две компании.
Экс-замглавы минздрава Самарской области осудили на 9 лет и 8 месяцев за мошенничество
В настоящее время следствием выполняется значительный комплекс следственных действий, в том числе направленных на установление иных фигурантов уголовного дела.
В регионе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при проектировании строительства жилья на 345 млн рублей
В Самаре ночью +11, +13°С, днем +17, +19°С.
9 сентября в регионе без осадков, до +20°С
Качество ремонта дороги уже оценили жители и общественные контролеры.
В Большой Глушице завершен ремонт региональной трассы
Главную партию Катерины исполнила заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина.
САТОБ: 95-й юбилейный сезон открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда»
С места ДТП мотоциклист госпитализирован.
В Сызрани столкнулись Lada Granta и мотоцикл Suzuki Gsx1300r
Лауреаты выступят на гала-концерте в главном зале Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.
Самарский институт культуры вновь встретит участников Всероссийского конкурса вокального искусства «Надежда»
В 2025 году капитальные ремонты проведены в 6 подразделениях Большеглушицкой больницы

8 сентября 2025 14:41
131
Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.

В 2025 году капитальные ремонты проведены в офисах врачей общей практики в шести населенных пунктах Большеглушицкого района: посёлках Фрунзенский и Южный, сёлах Александровка, Константиновка, Мокша и Тамбовка. Работы проводились в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Капитальный ремонт объектов первичного звена здравоохранения имеет стратегическое значение для обеспечения доступности медицинской помощи в сельских территориях.

«Проведённая модернизация способствует повышению доступности и качества оказания медпомощи,а также созданию комфортных условий для пациентов и медицинского персонала», – подчеркнула главный врач Большеглушицкой больницы Татьяна Бобошко.

ОВОП в селе Тамбовка обслуживает порядка 1800 жителей, в том числе несколько прилегающих населенных пунктов – село Новопавловка и посёлок Кобзевка. В ходе капитального ремонта в подразделении выполнены общестроительные работы, проведен ремонт систем электроснабжения и водоснабжения, обновлено крыльцо.

«Проведённый капитальный ремонт преобразил наше подразделение, – отметила врач-терапевт участковый Фанис Шайхутдинов. – Современная система кондиционирования обеспечивает оптимальный температурный режим, а новые стенды информируют пациентов о профилактике заболеваний и возможностях диспансеризации. Это помогает повышать медицинскую грамотность населения и своевременность обращения за помощью».

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Новости по теме
Передача ВПЧ осуществляется исключительно от человека к человеку.
07 сентября 2025, 17:33
Эксперт: утверждение о том, что бородавки возникают вследствие контакта с жабами или лягушками - миф
Передача ВПЧ осуществляется исключительно от человека к человеку. Общество
585
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
06 сентября 2025, 14:28
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями. Здравоохранение
673
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
05 сентября 2025, 20:09
В губернии дан старт прививочный кампании
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости. Здравоохранение
732
Здравоохранение
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
6 сентября 2025  14:28
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
676
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
6 сентября 2025  11:38
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
962
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
6 сентября 2025  11:12
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
605
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
5 сентября 2025  20:09
В губернии дан старт прививочный кампании
734
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее.
5 сентября 2025  18:57
Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства
780
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
5 сентября 2025  17:51
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
712
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
5 сентября 2025  11:17
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
625
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
5 сентября 2025  09:54
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
582
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
4 сентября 2025  21:21
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
839
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15155
В центре внимания
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
148
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
138
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
8 сентября 2025  12:54
10 проектов стали участниками фестиваля «Школьное инициативное бюджетирование» в Самаре
151
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
8 сентября 2025  12:48
Самарские министерства ждет череда массовых объединений
151
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
8 сентября 2025  11:50
В Самаре завершился VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
179
Весь список