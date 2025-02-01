Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +1, -1°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
2 февраля в регионе местами небольшие осадки, до +2°С
Отзыву подлежат машины, проданные в 2014—2016 годах.
В России отзывают 29 тысяч Kia Sportage из-за проблем с системой ABS/ESC
Опытный врач-кардиолог Ольга Пронская на сегодняшний день ведет амбулаторный прием пациентов в поликлинике микрорайона Южный город.
В 2024 году в Волжскую районную клиническую больницу трудоустроились 37 медицинских работников
По результатам соревнований формируется состав спортивной сборной команды Самарской области для участия в соревнованиях ПФО и всероссийского уровня.
31 января и 1 февраля в Самаре  проходят региональные чемпионат и первенство по спортивной гимнастике
Спортсменки соревновались скоростно-силовых и технических дисциплинах в трех возрастных категориях: девочки, девушки и юниорки.
В Самаре состоялось первенство Самарской области по роуп скиппингу
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
В России начали учить на курьеров
В России начали учить на курьеров
Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
Тольяттинка отдала мошеннику более одного миллиона семисот тысяч рублей
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2024 году в Волжскую районную клиническую больницу трудоустроились 37 медицинских работников

1 февраля 2025 16:26
267
Опытный врач-кардиолог Ольга Пронская на сегодняшний день ведет амбулаторный прием пациентов в поликлинике микрорайона Южный город.

«Земский доктор» помогает жителям сельской местности поддерживать здоровье и вовремя начинать лечение.

В 2024 году по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в Волжскую районную клиническую больницу трудоустроились 37 медицинских работников. Напомним, обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

Опытный врач-кардиолог Ольга Пронская ранее оказывала экстренную медицинскую помощь. На сегодняшний день специалист ведет амбулаторный прием пациентов в поликлинике №2 микрорайона Южный город. Помимо этого, выезжает по графику для осмотра жителей Волжского района, в том числе сел Курумоч и Рождествено.

«Мы уделяем большое внимание профилактической работе, чтобы не допустить усугубления заболевания и сохранить жизнь пациенту. Наше отделение оснащено современным электрокардиографом. Мы направляем электрокардиограммы в Центр управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний, где коллеги помогают определить диагноз и дальнейшую тактику лечения. Наша задача - вовремя увидеть острый коронарный синдром и направить больного в стационар. В случае обострения заболевания, чтобы не допустить инсульта или тромбоэмболии лёгочной артерии, а также при подозрении на инфаркт, вызываем скорую помощь. После выписки пациенты возвращаются к нам для дальнейшего наблюдения, — рассказывает Ольга Павловна. — Кроме того, существенной поддержкой для специалистов является выплата в рамках программы. Очень радует, что медработникам уделяют большое внимание и оказывают меры поддержки».

В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. В том числе, в Волжском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.

«Ежегодно программа «Земский доктор/Земский фельдшер» помогает привлекать в медучреждения Самарской области более 150 врачей и средних медицинских работников. Администрация района предоставляет единовременную выплату от 100 до 500 тыс. рублей. Суммы зависят от удалённости населённого пункта, в котором располагается подразделение больницы. Также компенсирует стоимость аренды жилья в размере 100% от средней рыночной цены за съем жилья. В том числе, семьям с детьми помогаем устроить ребенка в детский сад», - рассказывает главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.

За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», входящего в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в новом ФАПе будут порядка 250 жителей Фёдоровки.
30 января 2025, 19:05
В посёлке Федоровка Кинель -Черкасского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт
Получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в новом ФАПе будут порядка 250 жителей Фёдоровки. Здравоохранение
582
Откажитесь от курения и потребления спиртных напитков.
30 января 2025, 16:24
Эксперт Самарского центра «Династия»: "Отказ от курения и алкоголя улучшает репродуктивное здоровье женщин и повышает шансы на успешное зачатие"
Откажитесь от курения и потребления спиртных напитков. Здравоохранение
795
Две из них расположены во взрослом отделении, одна – в детском.
30 января 2025, 15:59
В Самарском областном кардиодиспансере отремонтировали 3 операционные
Две из них расположены во взрослом отделении, одна – в детском. Здравоохранение
595
Здравоохранение
Опытный врач-кардиолог Ольга Пронская на сегодняшний день ведет амбулаторный прием пациентов в поликлинике микрорайона Южный город.
1 февраля 2025  16:26
В 2024 году в Волжскую районную клиническую больницу трудоустроились 37 медицинских работников
267
В поселке Федоровка Кинель-Черкасского района возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
31 января 2025  13:34
В поселке Федоровка Кинель-Черкасского района возведен новый фельдшерско-акушерский пункт
385
В Клиниках СамГМУ пациентку с онкологией спасли от редкой опасной грибковой инфекции
31 января 2025  10:00
В Клиниках СамГМУ пациентку с онкологией спасли от редкой опасной грибковой инфекции
666
Получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в новом ФАПе будут порядка 250 жителей Фёдоровки.
30 января 2025  19:05
В посёлке Федоровка Кинель -Черкасского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт
584
Откажитесь от курения и потребления спиртных напитков.
30 января 2025  16:24
Эксперт Самарского центра «Династия»: "Отказ от курения и алкоголя улучшает репродуктивное здоровье женщин и повышает шансы на успешное зачатие"
796
Две из них расположены во взрослом отделении, одна – в детском.
30 января 2025  15:59
В Самарском областном кардиодиспансере отремонтировали 3 операционные
595
В Самаре объявили карантин по водной лихорадке
30 января 2025  09:49
В Самаре объявили карантин по водной лихорадке
712
Когда началась война, Нина Степановна училась в 10 классе в городе Архангельске.
29 января 2025  20:16
Главный детский фтизиатр Куйбышевской области Нина Степановна Танишева отмечает свой 101-й день рождения
1176
Обучение начнется 3 февраля. 
29 января 2025  18:16
Открыта регистрация на образовательный курс «Инструктор в сфере ЗОЖ»
787
Анастасия Леонтьева ведёт приём детского населения – на её участке около 1700 пациентов.
29 января 2025  17:11
В Шигонскую ЦРБ устроилась участница программы "Земский доктор"
725
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
9049
Весь список
В центре внимания
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
308
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
295
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
462
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
420
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
410
Весь список