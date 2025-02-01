В 2024 году в Волжскую районную клиническую больницу трудоустроились 37 медицинских работников

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«Земский доктор» помогает жителям сельской местности поддерживать здоровье и вовремя начинать лечение.

В 2024 году по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в Волжскую районную клиническую больницу трудоустроились 37 медицинских работников. Напомним, обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

Опытный врач-кардиолог Ольга Пронская ранее оказывала экстренную медицинскую помощь. На сегодняшний день специалист ведет амбулаторный прием пациентов в поликлинике №2 микрорайона Южный город. Помимо этого, выезжает по графику для осмотра жителей Волжского района, в том числе сел Курумоч и Рождествено.

«Мы уделяем большое внимание профилактической работе, чтобы не допустить усугубления заболевания и сохранить жизнь пациенту. Наше отделение оснащено современным электрокардиографом. Мы направляем электрокардиограммы в Центр управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний, где коллеги помогают определить диагноз и дальнейшую тактику лечения. Наша задача - вовремя увидеть острый коронарный синдром и направить больного в стационар. В случае обострения заболевания, чтобы не допустить инсульта или тромбоэмболии лёгочной артерии, а также при подозрении на инфаркт, вызываем скорую помощь. После выписки пациенты возвращаются к нам для дальнейшего наблюдения, — рассказывает Ольга Павловна. — Кроме того, существенной поддержкой для специалистов является выплата в рамках программы. Очень радует, что медработникам уделяют большое внимание и оказывают меры поддержки».

В рамках программы специалист получила единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. В том числе, в Волжском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.

«Ежегодно программа «Земский доктор/Земский фельдшер» помогает привлекать в медучреждения Самарской области более 150 врачей и средних медицинских работников. Администрация района предоставляет единовременную выплату от 100 до 500 тыс. рублей. Суммы зависят от удалённости населённого пункта, в котором располагается подразделение больницы. Также компенсирует стоимость аренды жилья в размере 100% от средней рыночной цены за съем жилья. В том числе, семьям с детьми помогаем устроить ребенка в детский сад», - рассказывает главный врач Волжской РКБ Сергей Братко.

За 5 лет благодаря программе "Земский доктор/Земский фельдшер" в государственные медучреждения Самарской области трудоустроились 986 медицинских работников. В этом году работа по усовершенствованию кадровой политики в здравоохранении будет продолжена в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», входящего в состав нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО