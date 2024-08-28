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В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры составило более 87 млн. граждан.

28 августа 2024 10:08
231
В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры составило более 87 млн. граждан.

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

В 2023 году количество прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры составило более 87 млн. граждан. В этом году стоит более амбициозная задача – охватить профилактическими мероприятиями 70% россиян, то есть более 102 млн человек.

✍️Получить направление на диспансеризацию легко — достаточно записаться на портале «Госуслуги», по телефону поликлиники или в регистратуре. В поликлинике для прохождения профилактических
мероприятий понадобится только паспорт и полис ОМС.

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