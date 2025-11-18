Я нашел ошибку
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона

18 ноября 2025 12:56
55
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона

В этом году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.

Так, коллектив Похвистневской центральной районной больницы пополнили 8 новых специалистов. Среди них – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в селе Северный Ключ Виктория Трондина.

Виктория Владимировна три года работала в детском неврологическом отделении Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Принять решение о переезде помогла кадровая программа. Благодаря ей специалист получила единовременную выплату.

«Решение о переезде было осознанным – хотелось быть ближе к родным местам. Село Северный Ключ – небольшой поселок, где проживает порядка 120 человек, в основном пожилые люди. Встретили меня на новом месте очень дружелюбно. Приобретенный опыт в областной больнице очень помогает на новой работе», – поделилась Виктория Трондина.

По словам главного врача Похвистневской больницы Николая Микаскина, комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.

 «Наша задача – не просто привлечь специалистов, но и создать все условия, чтобы они остались жить и работать в нашем районе. Мы обеспечиваем медработников квартирой в городе или домом в сельской местности, предоставляем места в детских садах и школах без очереди. Кроме того, с этого года от больницы мы выделяем средства на обустройство в быту», – отметил главный врач.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. 

 

