Ушел из жизни самарский врач-анестезиолог-реаниматолог Вадим Керемет

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 53-м году ушел из жизни врач-анестезиолог-реаниматолог Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой Керемет Вадим Владимирович.



Вадим Владимирович посвятил медицине более 27 лет своей жизни, спасая детские жизни и внося неоценимый вклад в развитие здравоохранения региона. Его профессиональный путь начался в 1998 году после окончания Самарского медицинского института.В стенах областной детской больницы он проработал всю свою жизнь.



За время работы в больнице Вадим Владимирович достиг значительных высот в профессиональной деятельности. В 2001 году он возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии, где проработал 18 лет. Под его руководством отделение было полностью модернизировано, оснащено новейшим оборудованием, а детская анестезиологическая помощь вышла на качественно новый уровень.



Вадим Владимирович стал не просто руководителем, но и настоящим наставником для молодых специалистов. Он создал профессиональную команду анестезиологов-реаниматологов, которая продолжает его дело. Его профессионализм, человечность и преданность своему делу останутся примером для многих поколений врачей.



Прощание с Вадимом Владимировичем состоится 3 октября в 11:00 на кладбище «Рубежное. Спасское» у центрального входа.