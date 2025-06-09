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Уникальный раздвижной эндопротез СамГМУ Минздрава России впервые установили за рубежом

9 июня 2025 09:45
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Уникальный раздвижной эндопротез СамГМУ Минздрава России впервые установили за рубежом

Детский неинвазивный раздвижной эндопротез, произведенный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ), впервые установили за рубежом. Высокотехнологичную операцию провели в Научно-практическом медицинском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Узбекистан.

Эндопротезирование выполнили девочке 13 лет с диагнозом остеосаркома дистального отдела бедренной кости. О болезни семья девочки узнала в 2019 году. За ним последовали четыре курса химиотерапии.

«Затем в 2021 году нам провели эндопротезирование за границей, поставили «нерастущий» эндопротез, – рассказала мама девочки. - Но пришел момент, когда дочь выросла и одна ножка стала короче другой. Мы долго думали, куда обращаться, и нашли эту клинику, обратились к директору центра Джамиле Шайгаратовне Полатовой. Она осмотрела нас и дала надежду, сказала, что поможет нам. Мы очень ждали эту операцию. Теперь мой ребенок сможет жить полноценной жизнью, расти вместе с этим протезом и ножки у нее будут ровные. Мы стали первыми в Средней Азии, кому поставили растущий эндопротез. Низкий поклон Джамиле Шайгаратовне и хирургам с золотыми руками за то, что они дают детям шанс на здоровое будущее».

Проведенная операция позволила сохранить конечность, что очень важно как с функциональной, так и с психологической точки зрения. Использование растущего неинвазивного эндопротеза позволяет избежать многократных травматичных операций, обеспечивая поэтапную коррекцию длины конечности по мере роста ребенка с помощью внешней магнитной системы.

Операцию провела команда специалистов центра под руководством директора Научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Республики Узбекистан, профессора, д.м.н. Джамили Полатовой и заведующего отделением патологии опорно-двигательного аппарата Александра Савкина при участии директора НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ, д.м.н., врача-онколога Андрея Николаенко. Для научной и клинической поддержки в Ташкент также прибыл ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина, к.м.н. Аслан Дзампаев. Операция длилась три часа.

«В каждом конкретном случае имплантат изготавливается по индивидуальным характеристикам маленького пациента. В данном случае от получения запроса от наших партнеров из Узбекистана до производства готового изделия на базе НИИ прошло всего две недели. Наша разработка поможет вернуть подвижность, которая очень важна для привычной полноценной жизни ребенка, и обеспечит возможность изменять длину эндопротеза по мере роста девочки без проведения повторных операций», — комментирует Андрей Николаенко.

Специалисты СамГМУ разработали всю конструкцию эндопротеза, в том числе магнитный редуктор, который раскручивается внешним магнитным полем и раздвигает штифт внутри протеза. Благодаря этому происходит телескопическое увеличение длины компонента эндопротеза. Раньше такие имплантаты изготавливали только зарубежные компании.

«Возможность проведения органосохраняющих операций с применением отечественных раздвижных неинвазивных эндопротезов — это прорыв для всей системы детской онкоортопедии Узбекистана, – отметила Джамиля Полатова. - Мы не просто сохраняем конечность — мы даем детям шанс на активную, полноценную жизнь. И, что особенно важно, теперь такие технологии становятся доступными благодаря тесному научному сотрудничеству и технологическому прогрессу внутри региона».

Выпуск эндопротезов осуществляется на площадке Центра серийного производства СамГМУ. Проект создания и внедрения в клиническую практику отечественных раздвижных эндопротезов с магнитным механизмом курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Разработка и выпуск индивидуальных раздвижных эндопротезов СамГМУ  являются одним из наших флагманских проектов и способствуют достижению целей национальных проектов. По своим качественным характеристикам наши имплантаты ничуть не уступают, а отчасти и превосходят аналоги зарубежного производства, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — Мы наращиваем собственные производственные мощности, чтобы иметь возможность охватить инновационной высокотехнологичной медицинской продукцией в первую очередь потребности российского рынка, но с учетом уровня развития технологий и развития нашего производства, мы можем удовлетворять и потребности дружественных государств. Востребованность наших разработок за рубежом соответствует стратегии импортоопережения и способствует формированию технологического суверенитета России в здравоохранении».

Операции с раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали выполнять детям с конца 2024 года после отработки технологии с взрослыми пациентами. Пять операций детям были успешно проведены в ведущих клиниках России: НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера и других.

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