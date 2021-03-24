Уникальную методику выполнения операции при сложных нарушениях ритма сердца применяют в Самарском областном кардиоцентре

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С 17 марта в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова внедрена в практику уникальная методика подготовки и выполнения операции при сложных нарушениях ритма сердца. Расстройство ритма является патологией, которая при отсутствии адекватного лечения может привести к серьезным осложнениям.

Аритмия – одно из самых частых кардиологических заболеваний, при котором увеличивается или сокращается ритм сердца под действием внешних неблагоприятных факторов. Чтобы улучшить качество жизни больного, требуется оперативное вмешательство.

«С помощью нового метода уже прооперированы два пациента – мужчина и женщина, — рассказала заведующая отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции Самарского кардиологического диспансера, к.м.н. Наталья Лапшина. — Всего в нашем отделении планируется проводить 250 – 300 таких вмешательств по программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи в год. Это составит 40 процентов от всего объема операций, направленных на устранение нарушений ритма, средний возраст больных 60-65 лет. Такие операции особенно показаны при мерцательной аритмии. При данной патологии консервативная терапия носит лишь поддерживающий характер, и пациенты нуждаются в помощи хирургов. Особенно остро этот вопрос стоит при тяжелых и плохо снимаемых лекарствами приступах».

Высокотехнологичный комплекс позволяет хирургам визуализировать реальную анатомию сердца, наложенную на изображение, полученное в результате компьютерной томографии. В результате существенно возрастает точность воздействия на очаги образования патологического электрического импульса (источники аритмии), что позволяет увеличить безопасность вмешательства, избежать при этом грозных осложнений, не повредив прилегающие органы, в том числе пищевод, и повысить эффект от проведенного лечения, передает пресс-служба минздрава СО.