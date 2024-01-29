Умер Анатолий Андреев, возглавлявший с 1994 года и на протяжении 20 лет  Кошкинскую ЦРБ

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Анатолий Михайлович посвятил медицине более 30 лет.



Свой трудовой путь в 1980 году Анатолий Михайлович – выпускник Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова – начал с должности врача-стоматолога Кошкинской центральной районной больницы.



Анатолий Михайлович с 1994 по 2014 год был руководителем центральной больницы Кошкинского района. Он всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом в коллективе.



Светлая память об Анатолии Михайловиче, о его профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах коллег и пациентов.

Фото: минздрав СО