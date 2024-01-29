Умер Анатолий Андреев, возглавлявший с 1994 года и на протяжении 20 лет  Кошкинскую ЦРБ

Анатолий Михайлович посвятил медицине более 30 лет.
Свой трудовой путь в 1980 году Анатолий Михайлович – выпускник Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова – начал с должности врача-стоматолога Кошкинской центральной районной больницы.
Анатолий Михайлович с 1994 по 2014 год был руководителем центральной больницы Кошкинского района. Он всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом в коллективе.
Светлая память об Анатолии Михайловиче, о его профессиональных и человеческих качествах навсегда останется в сердцах коллег и пациентов.
Фото: минздрав СО