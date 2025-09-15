Я нашел ошибку
Главные новости:
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
У самарцев страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

15 сентября 2025 11:59
116
У самарцев страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

В опросе  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


Сегодня только 8% самарцев очень боятся заражения коронавирусом, еще 36% немного боятся. Грипп в целом вызывает меньше тревоги: 6% горожан очень боятся заразиться, еще 38% немного опасаются.

Результаты опросов SuperJob показывают, что женщины более тревожны, чем мужчины. Причем горожанки чаще выражают беспокойство не только о себе, но и о членах своей семьи. Респонденты 45+ демонстрируют более высокий уровень тревожности, чем молодежь. Их позиция также объяснима: граждане зрелого возраста объективно находятся в группе риска по развитию осложнений от респираторных инфекций. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей в месяц, демонстрируют большие опасения по сравнению с теми, чей доход выше.

Интересно, что наблюдается сходная картина в распределении страхов относительно заболеваемости гриппом и коронавирусом во всех демографических и социально-экономических группах населения. Это подтверждает, что оба заболевания воспринимаются как часть общей картины сезонных респираторных рисков, а не как уникальные угрозы.

Время проведения: 9—12 сентября 2025 года

