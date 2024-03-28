Целевое обучение помогает привлекать специалистов в Большечерниговскую больницу

171

Целевое обучение помогает привлекать специалистов в Большечерниговский район. Сейчас по направлению больницы обучаются 11 будущих медработников.



В прошлом году коллектив районной больницы пополнил молодой врач-травматолог-ортопед Иван Шубин. Когда-то здесь работал дедушка Ивана — заслуженный врач-хирург РСФСР Павел Шубин. Сейчас отец — врач-анестезиолог-реаниматолог. Всего шесть представителей медицинской династии Шубиных работают в Большечерниговской больнице.



«Я вдохновился примером отца и дедушки и тоже решил работать в медицине, но мне по душе оказалось другое направление — травматология и ортопедия. Выполнив одну операцию, сразу видишь результат своей работы, — рассказал врач. — В нашу больницу как раз требовался специалист такого профиля. Я отучился по целевому направлению, окончил ординатуру в травматологическом отделении больницы имени Н.А. Семашко и вернулся в район. Уверен, здесь я нужнее. Отец стал моим главным наставником, очень помогают и другие коллеги».

В ближайшее время на работу выйдет и супруга специалиста — сейчас девушка обучается в ординатуре по специальности «терапия».



Весомой поддержкой для молодой семьи стала выплата для участников программы «Земский доктор», которую супруги планируют использовать для приобретения жилья. Сейчас они проживают в служебной квартире, которую предоставила администрация района.



Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: freepik.com