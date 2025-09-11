Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция

11 сентября 2025 18:11
138
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.

Мероприятие состоялось в преддверии Всероссийского дня трезвости. Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.

10 сентября специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре и представителями Самарской региональной общественной организации по содействию охране общественного правопорядка «Ночной патруль» напомнили жителям региона о важности отказа от вредных привычек.

Водителям, которых останавливали для проверки, рассказали не только о важности соблюдения правил дорожного движения, но и заботе своем здоровье, а также вручили информационные буклеты. Специалисты отделения медицинской профилактики онкодиспансера и волонтеры Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной провели краткие ликбезы о том, как употребление алкоголя связано с риском развития онкологических заболеваний. Как альтернативу спиртным напиткам, водителям предлагали питьевую воду, способствующую сохранению здоровья. Социальным партнером мероприятия выступил один из региональных производителей питьевой бутилированной воды.

Всего в акции приняло участие 120 человек. Мероприятие состоялось при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

«Алкоголь является одним из факторов развития злокачественных новообразований. Употребление спиртных напитков повышает риск развития рака: полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, молочной железы. Чтобы защитить себя, важно отказаться от употребления алкоголя, курения и вести активный образ жизни. Не стоит пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами и диспансеризацией, благодаря которым возможно выявить заболевания на ранней стадии", - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Употребление алкоголя является опасностью не только для собственного здоровья, но и для окружающих. Особенно опасным является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которое может повлечь тяжелые последствия для участников дорожного движения.

«За 8 месяцев 2025 года лица, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказавшиеся от медицинского освидетельствования, совершили 28 дорожно-транспортных происшествий. Мы провели такое мероприятие, чтобы напомнить водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения», - прокомментировал начальник отделения пропаганды Безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара, майор полиции Денис Штыров.

 

Фото:   минздрав СО

