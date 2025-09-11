Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция

138

Мероприятие состоялось в преддверии Всероссийского дня трезвости. Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.

10 сентября специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера совместно с сотрудниками отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самаре и представителями Самарской региональной общественной организации по содействию охране общественного правопорядка «Ночной патруль» напомнили жителям региона о важности отказа от вредных привычек.

Водителям, которых останавливали для проверки, рассказали не только о важности соблюдения правил дорожного движения, но и заботе своем здоровье, а также вручили информационные буклеты. Специалисты отделения медицинской профилактики онкодиспансера и волонтеры Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной провели краткие ликбезы о том, как употребление алкоголя связано с риском развития онкологических заболеваний. Как альтернативу спиртным напиткам, водителям предлагали питьевую воду, способствующую сохранению здоровья. Социальным партнером мероприятия выступил один из региональных производителей питьевой бутилированной воды.

Всего в акции приняло участие 120 человек. Мероприятие состоялось при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

«Алкоголь является одним из факторов развития злокачественных новообразований. Употребление спиртных напитков повышает риск развития рака: полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, молочной железы. Чтобы защитить себя, важно отказаться от употребления алкоголя, курения и вести активный образ жизни. Не стоит пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами и диспансеризацией, благодаря которым возможно выявить заболевания на ранней стадии", - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.

Употребление алкоголя является опасностью не только для собственного здоровья, но и для окружающих. Особенно опасным является управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, которое может повлечь тяжелые последствия для участников дорожного движения.

«За 8 месяцев 2025 года лица, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказавшиеся от медицинского освидетельствования, совершили 28 дорожно-транспортных происшествий. Мы провели такое мероприятие, чтобы напомнить водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения», - прокомментировал начальник отделения пропаганды Безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара, майор полиции Денис Штыров.

Фото: минздрав СО