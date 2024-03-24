Тольяттинский врач-фтизиатр рассказал о возможностях борьбы с туберкулёзом

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С момента открытия возбудителя туберкулеза прошло 142 года, но и сегодня туберкулез остается социально-значимым заболеванием, опасным для окружающих. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом об этом заболевании рассказывает главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Цыганков:



"Туберкулёз – это болезнь, которая развивается у людей c ослабленным иммунитетом. Латентная туберкулёзная инфекция может "дремать" в организме человека продолжительное время и "проснуться", когда организм будет ослаблен.



До конца 40-х годов прошлого столетия туберкулёз считался неизлечимым заболеванием. Сейчас туберкулез излечим. Всем пациентам, у кого выявлено заболевание, проводим целевую, персонифицированную терапию.



Пациенты с бактериовыделением - больные заразной формой- изолируются для лечения в круглосуточные стационарные отделения, а в их квартирах и подъездах проводится заключительная дезинфекция.



Контактные лица ставятся на учет в противотуберкулезном диспансере и обследуются каждые шесть месяцев в течение всего периода, пока больной туберкулезом остается заразным. Обычно период наблюдения продолжается в течение года.



Если больной заразной формой туберкулеза умышленно уклоняется от лечения, то информация о нем передается в органы прокуратуры для привлечения к лечению в недобровольном порядке, а период наблюдения за контактными лицами продлевается до прекращения бактериовыделения.



Что нужно знать человеку, у которого установлен диагноз?

Главное - нужно добросовестно относиться к выполнению рекомендаций фтизиатра по режиму изоляции и лечения. Даже при наличии лекарственно-устойчивой формы туберкулеза излечение реально достижимо при добросовестном отношении к лечению.



В группе риска развития туберкулёза - пациенты с ВИЧ-инфекцией. Вероятность заболеть туберкулезом у ВИЧ-инфицированных с низким иммунным статусом в десятки раз выше. Главное условие чтобы предупредить туберкулез у лиц, живущих с ВИЧ, – это диспансерное наблюдение у врачей-инфекционистов СПИД-центра. Если больной ВИЧ-инфекцией не наблюдается должным образом в СПИД-центре, это приводит к прогрессированию ВИЧ и развитию выраженного или даже глубокого иммунодефицита, и заболевание туберкулезом становится практически неизбежным".

Фото: минздрав СО