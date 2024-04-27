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Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»

27 апреля 2024 10:56
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Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»

В общей сложности более ста сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Самарской области приняли очное участие в международной исторической акции «Диктант Победы», которая состоялась 26 апреля. В течение 45 минут росгвардейцам, собравшимся в клубе территориального управления и в классах службы своих подразделений, необходимо было ответить на 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны.

В ходе диктанта росгвардейцы проверили, насколько хорошо они ориентируются в событиях периода 1941 - 1945 годов, посвящённых им произведениях литературного, изобразительного и кинематографического искусства.

«Эта акция очень важна, так как привлекает широкую общественность к изучению истории Великой Отечественной войны, повышает историческую грамотность и способствует патриотическому воспитанию молодежи. Главная задача акции — сохранить историческую память и передать ее подрастающему поколению» - рассказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области по военно-политической работе Василий Суржок.

Теги: Росгвардия

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