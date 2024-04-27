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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

27 апреля 2024 11:00
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Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Цены на вино, банковские переводы, борьба с просрочкой и новые правила целевого обучения – в мае 2024 вступает в силу ряд важных изменений, большинство из которых напрямую повлияют на жизнь граждан РФ, пишет Смотрим.

Переводы без комиссии

С 1 мая россиян освободят о комиссии при переводе денег между своими счетами, которые находятся в разных банках. Впрочем, это правило распространяется на сумму до 30 миллионов рублей в месяц.

В двух случая комиссию брать все-таки будут – когда нельзя достоверно установить, что счета принадлежат одному человеку. Например, при переводе по номеру карты или, когда человек лично пришел в банк, чтобы отправить деньги.

Цена на вино

Также с 1 мая ожидается подорожание вина – не только иностранного, но и российского. Это связано с ростом акцизов в три раза: до 108 рублей за литр для обычного вина и до 119 рублей – для игристого.

В середине апреля отечественная компания "Абрау-Дюрсо" объявила, что повышает цены на свою продукцию – рост ожидается в диапазоне от 7 до 35%.

Запрет просроченной "молочки"

В крупнейших российских торговых сетях с 1 мая заработает система, которая не даст пробить на кассе просроченную молочную продукцию и питьевую воду в бутылках. Уточняется, что при сканировании касса будет запрашивать информацию о товаре у системы цифровой маркировки и прослеживаемости товара "Честный знак".

Как говорят эксперты, некоторые торговые сети в рамках эксперимента уже внедрили подобную систему. Она позволила в 30 раз сократить объемы продаж просроченной "молочки".

Шанс передумать

Что касается пенсионеров, то с мая у них появится шанс передумать после заключения контракта с негосударственным пенсионным фондом. Банк России потребовал предоставить клиентам НПФ две недели для того, чтобы еще раз все обдумать и, если необходимо, то без всяких штрафов расторгнуть соглашение.

Плюс НПФ будет обязан зафиксировать размер суммы, которую получат клиенты, если фонд, например, разорится.

Еще одно требование Банка России – безубыточность инвестиций. Даже если НПФ неудачно вложит деньги своих клиентов и понесет убытки, на счетах пенсионеров это не должно отразиться.

Целевое обучение

С 1 мая абитуриенты смогут подавать заявление о приеме на целевое обучение только в один вуз и на одну программу.

Напомним, целевым считается то обучение, которое проводится в интересах заказчика – органа власти, муниципального управления или предприятия. После завершения программы подготовки студент обязан не менее трех лет отработать у заказчика.

С мая заказчики должны будут размещать свои предложения на платформе Минтруда – в разделе "Работа в России".

Теги: Акценты В центре внимания

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