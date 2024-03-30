Тольяттинский врач-невролог рассказала чем опасны электронные сигареты

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Чем опасны электронные сигареты? Какое влияние они оказывают на мозг подростков?



Об этом рассказывает заведующая неврологическим отделением Тольяттинской городской детской клинической больницы, врач-невролог Мария Кадырова:



«Кора лобной области головного мозга, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов, в подростковом возрасте еще не полностью сформирована. Головной мозг формируется и созревает примерно до 25 лет.

Никотин изменяет способ формирования синапсов. Это наносит вред тем участкам мозга, которые отвечают за внимание и обучение.



Помимо никотина аэрозоль электронных сигарет содержит и другие потенциально вредные химические вещества, а также ультрамелкие частицы, которые попадают глубоко в легкие.

Курение оказывает разрушительное действие на формирующийся организм. У подростков, которые употребляют никотинсодержащую продукцию, наблюдается хроническое угнетение деятельности центральной нервной системы:

нарушение координации тела и мозговой активности

ухудшается слух, зрение и память

нарушаются процессы мелкой моторики

наблюдается торможение процессов мышления, внимания, воображения.

Помните, не существует ни безопасного способа, ни безопасной дозы курения. Откажитесь от курения и будьте здоровы!»