Тольяттинский врач-невролог рассказала чем опасны электронные сигареты

Чем опасны электронные сигареты? Какое влияние они оказывают на мозг подростков?
Об этом рассказывает заведующая неврологическим отделением Тольяттинской городской детской клинической больницы, врач-невролог Мария Кадырова:
«Кора лобной области головного мозга, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов, в подростковом возрасте еще не полностью сформирована. Головной мозг формируется и созревает примерно до 25 лет.
Никотин изменяет способ формирования синапсов. Это наносит вред тем участкам мозга, которые отвечают за внимание и обучение.
Помимо никотина аэрозоль электронных сигарет содержит и другие потенциально вредные химические вещества, а также ультрамелкие частицы, которые попадают глубоко в легкие.
Курение оказывает разрушительное действие на формирующийся организм. У подростков, которые употребляют никотинсодержащую продукцию, наблюдается хроническое угнетение деятельности центральной нервной системы:
нарушение координации тела и мозговой активности
ухудшается слух, зрение и память
нарушаются процессы мелкой моторики
наблюдается торможение процессов мышления, внимания, воображения.
Помните, не существует ни безопасного способа, ни безопасной дозы курения. Откажитесь от курения и будьте здоровы!»