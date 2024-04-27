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В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их. В результате информационной кампании свыше 850 человек проверили себя на наличие задолженностей.



Оказаться в списке должников неприятно, однако никто не застрахован от обстоятельств, когда человек просто забывает погасить долг. Но есть среди должников и те, кто откладывает финансовые обязательства в долгий ящик. Службой судебных приставов предоставляются различные возможности оперативно узнать о задолженности. Об этих возможностях и рассказали в ходе информационной акции. Судебные приставы напомнили жителям области о сервисах «Банк данных исполнительных производств» и «Цифровое исполнительное производство» на Госуслугах.



За две недели проведения акции сотрудниками Службы проверено 850 человек, из которых должниками оказались 100 жителей региона. С них взыскано в счет погашения задолженности почти 250 тысяч рублей.



Региональная акция «Узнай о своих долгах» проводится для того, чтобы граждане повышали уровень правовой и финансовой грамотности, лучше понимали принципы работы цифровых сервисов Службы судебных приставов, а также использовали только официальные ресурсы для проверки задолженностей и ее оплаты.