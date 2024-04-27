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В Самаре "Поезд Победы" пробудет до 29 апреля

27 апреля 2024 11:38
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В Самаре "Поезд Победы" пробудет до 29 апреля

Это уникальный состав (12+), посвященный Великой Отечественной войне. Каждый вагон - отдельная экспозиция.

"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная выставка о событиях Великой Отечественной войны. По историческому маршруту посетителей ведет аудиогид Лидия. Это собирательный образ поколения, юная советская девушка. Она делится воспоминаниями, семейной историей и рассказывает о пути к Победе.

В музее - более 150 восковых фигур, 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 интерактивных столов. Все это погружает в атмосферу тех страшных лет. Вагоны разделены тематически - мирное время, поезд на фронт, окоп, концлагерь, санитарный вагон, наука, банно-прачечные поезда, блокада, штабной вагон, бронепоезд, Победа и возвращение домой.

Инсталляция колесит по стране уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и движения "Волонтеры Победы". "Поезд Победы" пробудет в Самаре до 29 апреля, а затем отправится в Сызрань, пишет Сова.

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