После вмешательства судебных приставов задолженность по зарплате погашена перед 7 работниками самарской фирмы

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Работники одной из самарских фирм обратились в суд с искомым заявлением в отношении своего работодателя. Руководство организации, где они были трудоустроены, игнорировало свои обязательства и не выплачивало им на протяжении нескольких месяцев заработную плату. Суд заявление удовлетворил и обязал компанию выплатить своим работникам положенные суммы. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.



Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство учреждения о возбужденном исполнительном производстве и проинформировал о последствиях в случае неуплаты долга. Однако, не смотря на это, должник к исполнению требований судебного решения не преступил.



В рамках исполнительного производства было установлено, что за фирмой числится автомобиль Mitsubishi Outlander. В отношении транспортного средства было заведено разыскное дело. Судебными приставами, осуществляющими розыск, внедорожник был установлен. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль задержали на одной из главных дорог города.



Сотрудники Службы составили в отношении транспортного средства акт описи и ареста. Специализированная организация забрала иномарку на ответственное хранение.



Теперь должнику предстоит погасить задолженность перед своими сотрудниками в 2,5 миллиона. Если же сделано это не будет, то автомобиль отправится на реализацию, а вырученные с его продажи денежные средства пойдут на погашение задолженность по заработной плате.