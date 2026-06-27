Полицейские работали на месте ДТП с тремя автомобилями в Кинельском районе Самарской области

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, в 06:20 мужчина 1989 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по 57 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от автодороги М-5 «Урал»». В пути следования выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с двумя автомобилями - ГАЗель, под управлением мужчины 1979 года рождения, и Nissan, под управлением мужчины 1961 года рождения. Водитель LADA доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.