В Самарской области произошло ДТП с кроссовым мотоциклом JYL MOTO, под управлением 15-летнего подростка

26 июня в 23:35 21-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Vesta, двигался по 55 км автодороги «Самара – Бугуруслан» со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В пути следования не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с незарегистрированным в установленном порядке кроссовым мотоциклом JYL MOTO, под управлением 15-летнего подростка, который, не имея права управления транспортными средствами, двигался в попутном направлении. Юноша госпитализирован.