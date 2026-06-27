В Самарской области произошло ДТП с кроссовым мотоциклом JYL MOTO, под управлением 15-летнего подростка

Я нашел ошибку
Главные новости:
 Пляжи на 1-й, 2-й и 4-й (у Ладьи) очередях набережной, в Загородном парке, на ул. Советской Армии и в Красноглинском районе готовы полностью.
Чистый, свежий песок завезли и разровняли на всех пляжах Самары
По информации Приволжского УГМС 28 июня местами в Самарской области ожидается усиление западного ветра 15-18 м/с.
28 июня в регионе будет ветренно
Кино по Пушкинской карте в «Художественном» в Самаре. Подборка фильмов, которые можно посмотреть с 25 июня по Пушкинской карте.
 Смотрите кино по Пушкинской карте в «Художественном» в Самаре
Представители руководства «Т Плюс» вошли в состав экзаменационной комиссии Самарского Государственного технического университета (СамГТУ).
Руководители «Т Плюс» оценили выпускные работы студентов Политеха
В Самарском художественном музее состоялось открытие сразу трех масштабных выставочных проектов, объединивших историю, искусство и мечту о будущем.
В Самарском художественном музее состоялось открытие сразу трех масштабных выставочных проектов
 В Ижевске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на шоссе в парной и командной гонках среди женщин и юниорок.
Спортсменки региона стали двукратными призерами чемпионата России по велоспорту
Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия с тремя автомобилями в Кинельском районе Самарской области
Полицейские работали на месте ДТП с тремя автомобилями в Кинельском районе Самарской области
молодежь считает достойным доход около 83 000 рублей в месяц
Молодежь считает достойным доход около 83 000 рублей в месяц
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.06
1.43
EUR 87.4
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области произошло ДТП с кроссовым мотоциклом JYL MOTO, под управлением 15-летнего подростка

331
В Самарской области произошло ДТП с кроссовым мотоциклом JYL MOTO, под управлением 15-летнего подростка

26 июня в 23:35 21-летний мужчина, управляя автомашиной LADA Vesta, двигался по 55 км автодороги «Самара – Бугуруслан» со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В пути следования не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с незарегистрированным в установленном порядке кроссовым мотоциклом JYL MOTO, под управлением 15-летнего подростка, который, не имея права управления транспортными средствами, двигался в попутном направлении. Юноша госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия с тремя автомобилями в Кинельском районе Самарской области
27 июня 2026, 14:08
Полицейские работали на месте ДТП с тремя автомобилями в Кинельском районе Самарской области
Водитель допустил столкновение с двумя автомобилями - ГАЗель и Nissan. Происшествия
346
Chevrolet Aveo в Жигулевске сбил 16-летнего юношу
27 июня 2026, 12:18
Chevrolet Aveo в Жигулевске сбил 16-летнего юношу
Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеходу назначено амбулаторное лечение. Происшествия
312
25-летняя женщина в Самаре сбила электропитбайк, которым управлял подросток без прав
27 июня 2026, 11:36
25-летняя женщина в Самаре сбила электропитбайк, которым управлял подросток без прав
26 июня на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пять человек, в том числе четверо... Происшествия
386
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
27 июня 2026  13:04
Вячеслав Федорищев поздравил самарскую молодежь с Днем молодежи России
299
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
27 июня 2026  12:37
В ТК «Гудок» в Самаре провели масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня молодёжи: ФОТО
329
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
511
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
771
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
880
Весь список