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В рамках национального проекта «Производительность труда» ещё две самарские компании улучшат производственные процессы в цехах

27 апреля 2024 11:48
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В рамках национального проекта «Производительность труда» ещё две самарские компании улучшат производственные процессы в цехах

Оценить преимущества участия в национальном проекте «Производительность труда», утвержденного по решению Президента РФ Владимира Путина, смогли еще две компании в Самарской области. На предприятии «Герметизирующие материалы» и ТПК «БРИК» рабочие группы предприятий уже познакомились с базовыми инструментами бережливого производства. Знание этих практик будет направлено на улучшение производственных площадок.

Напомним, что Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание реализации нацпроекта. Его участниками уже стали более 170 предприятий региона. Среди них компании обрабатывающей промышленности, машиностроения, торговли, транспорта, предприятия аграрного комплекса. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для решения этой задачи.

Процесс внедрения методик бережливого производства в области проходит при поддержке оператора национального проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

Успешное завершение первого этапа нацпроекта отмечают в компании «Герметизирующие материалы», крупнейшем производителе строительных материалов в регионе. Роман Шедь, директор компании, подчеркивает: «Мы видим, что уже даже на начальных этапах это помогает сократить издержки, увеличить скорость и, самое главное, повысить качество, выпускаемой продукции. Что в целом ведет к увеличению прибыли. А это сейчас важно и необходимо для развития компании».

ТПК «БРИК» занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для горнодобывающей, химической, пищевой и сельскохозяйственной отраслей. Внедрение инструментов бережливого производства в компании поможет оптимизировать производственные процессы на проблемных участках. «На сегодняшний день сотрудники Регионального центра компетенций завершают обучение нашей группы сотрудников по бережливому производству. Занятия проходят на территории предприятия. В очень оживленной обстановке, с живыми примерами, практическими занятиями. Вообще ребята большие молодцы», -отмечает Сергей Шалаев, директор по производству ООО «ТПК Брик».

Национальный проект «Производительность труда» становится важным инструментом для развития предприятий в регионе. Его участниками могут стать любые компании обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и торговли. Благодаря диагностике процессов и бесплатному обучению сотрудников предприятия могут увеличить объемы выпускаемой продукции и снизить производственные потери.

Фото предоставлено Региональным центром компетенции в сфере производительности труда 

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