Тольяттинский врач - эндокринолог рассказала о причинах ожирения у детей

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской эндокринологии в г.о. Тольятти, врач-эндокринолог педиатрического отделения Тольяттинской городской детской клинической больницы Ирина Гартман:

"За последние 20 лет распространенность ожирения среди детей в возрасте от 6 до 11 лет увеличилась в два раза, а среди подростков 12 - 19 лет — почти в три раза.

Ожирение развивается при генетической предрасположенности в сочетании с перинатальными, психосоциальными и диетическими факторами.

Какие факторы влияют на развитие ожирения?

Генетические. Распространённой причиной развития генетического ожирения у детей является синдром Прадера — Вилли. Это редкое наследственное заболевание, при котором у ребёнка: увеличен череп, понижен мышечный тонус, нарушена выработка половых гормонов, возникает задержка физического и психомоторного развития.

Перинатальные:

Курение. Дети женщин, которые курят во время беременности, часто рождаются с низкой массой тела. При дефиците веса плода нарушается закладка β-клеток поджелудочной железы, что впоследствии повышает риск развития ожирения.

Искусственное вскармливание. Дети, которые находились на грудном вскармливании семь и более месяцев, на 20 % реже страдают ожирением. Вероятно, это связано с оптимальным содержанием пищевых веществ в грудном молоке, а также с наличием в нём лептина и грелина — гормонов, влияющих на рост жировых клеток.

Длительная гипергликемия из-за сахарного диабета, инсулинорезистентности или ожирения матери повышает риск развития инсулинорезистентности у ребёнка.

Гормональные. К ожирению приводят эндокринные нарушения: гипотиреоз, инсулинорезистентность и гиперкортицизм (избыток гормонов надпочечников). Наиболее частой причиной ожирения в подростковом возрасте является пубертатно-юношеский диспитуитаризм — дисфункция гипоталамо - гипофизарной системы.

Среди всех форм ожирения наиболее часто встречающейся формой является простое ожирение (экзогенно-конституциональное). Оно связано с избыточным поступлением калорий в условиях гиподинамии и наследственной предрасположенности. Самым важным компонентом наблюдения детей с избыточной массой тела является оценка динамики антропометрических показателей, индекса массы тела, оценка образа жизни ребенка и подробная беседа с родителями.️

Детей с избыточной массой тела или метаболически неосложненным ожирением наблюдает педиатр, даёт необходимые рекомендации. При развитии ожирения необходима консультация детского эндокринолога.

Чтобы не допустить развития ожирения, в первую очередь стоит скорректировать рацион - снизить потребление жиров и сахаров, сократить количество продуктов повышенной калорийности и добавить больше фруктов и овощей. В том числе, не забывайте о физической активности вашего ребёнка».

Фото: минздрав СО