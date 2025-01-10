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Тольяттинский педиатр: основным фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья

10 января 2025 15:16
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Начинайте с 10-минутных совместных утренних зарядок, прогулок на свежем воздухе, зимой это могут быть лыжи или коньки. Это создаёт мощный импульс к серьёзным занятиям спортом.

Основным фактором формирования здорового образа жизни у детей и подростков является семья. Об этом, а также о пользе физических нагрузок для развития рассказывает главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

«Крайне важно родителям не только проводить с детьми и подростками беседы о важности занятий физической культурой и спортом, отсутствия вредных привычек, соблюдения режима сна и отдыха, принципов здорового питания, благоприятного эмоционального состояния, но и собственным примером мотивировать их к ведению здорового образа жизни.

В детском возрасте формируются основные системы растущего организма, поэтому физическая активность в этот период особенно важна. Начинайте с 10-минутных совместных утренних зарядок, прогулок на свежем воздухе, зимой это могут быть лыжи или коньки. Это создаёт мощный импульс к серьёзным занятиям спортом.

Занятия физической культурой:
- повышают уровень функциональных возможностей,
- физическую и эмоциональную устойчивость,
- снижают заболеваемость,
- ускоряют процесс усвоения знаний на учебных занятиях.

Взрослым важно уделять не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузке в неделю. Детям же необходим более высокий уровень физической активности.

Дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет должны заниматься физической активностью умеренной интенсивности не менее 1 часа каждый день. Также важно не менее 3 раз в неделю участвовать в занятиях с высокой двигательной интенсивностью.

Различные виды физической активности с малых лет формируют у ребёнка ответственность, выдержку и трудолюбие. При выборе секции не стоит навязывать ребёнку своё мнение. Пусть попробует разные виды спорта и выберет то, что больше по душе.

Физические нагрузки:
- полезны для укрепления костей, мышц и суставов
- помогают контролировать вес ребенка.

Важно именно в семье начинать прививать любовь к физкультуре, здоровью и активности".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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