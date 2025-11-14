Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга

140

Нейрохирурги Тольяттинской городской клинической больницы 5 диагностировали пациентке редкое заболевание, известное как аномалия Арнольда-Киари, и провели сложную операцию, улучшив качество жизни.

У женщины много лет были головокружения, затылочные боли и повышенное артериальное давление. В последнее время ее самочувствие ухудшилось, появилась общая слабость и усилились головные боли. Заболевание диагностировали после проведения магнитно-резонансной томографии.

«Аномалии Арнольда-Киари — это группа врожденных аномалий развития головного мозга, характеризующихся опущением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие со сдавлением продолговатого мозга и развитием соответствующих неврологических симптомов - нарушение чувствительности кожи конечностей, развитие параличей, нарушение дыхания, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Владимир Селиверстов. - Постепенное более глубокое опускание мозжечка в течение жизни может происходить при наличии предрасполагающих анатомических факторов и каких-либо внешних причин – травмы, инфекции, заболевания. Клиника разнообразна, на первых этапах неспецифична и может маскироваться под другие заболевания».

Наиболее распространённый вид операции при этом заболевании — задняя декомпрессия краниовертебрального перехода.

«С использованием микроскопа и микрохирургического инструмента мы удалили небольшой участок кости в области задней черепной ямки. Это снизило давление на мозговые ткани, предоставляя им больше резервного пространства, - пояснил Владимир Селиверстов. - Люди, страдающие этой порой неизвестной для них врожденной патологией, делят свою жизнь на «до» и «после» операции. Ведь раньше им казалось, что они обречены навсегда».

Уже на второй день после операции пациентка отметила значительное улучшение состояния: головные боли и ощущение жара в затылке исчезли.

