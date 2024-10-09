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Только 37% работодателей в Самаре вакцинируют персонал

9 октября 2024 12:45
129
Только 37% работодателей в Самаре вакцинируют персонал

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Самары.

31% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 37% компаний. 8% закупили медицинские маски, еще 8% практикуют очистку воздуха, 6% надеются на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 3% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 25% считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации: «Вирус мутирует, лучше укреплять иммунитет здоровым образом жизни».

Чаще о необходимости вакцинации говорили самарцы до 34 лет (27%) и те, кому больше 45 лет (29%).

Время проведения: 9 сентября — 7 октября 2024 года

Теги: Вакцинация Опрос

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