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В Самаре учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации

2 мая 2022 11:01
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В Самаре учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации

Бизнес не теряет бдительность: 6 из 10 работодателей в Самаре ведут учет вакцинированных от ковида сотрудников. При этом в большинстве таких компаний уже привито 80% персонала и более. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Самары.

Эксперты предполагают, что летом может начаться новая волна коронавируса. Большинство компаний продолжает отслеживать численность вакцинированных работников. В 65% организаций Самары ведется учет количества сотрудников, привитых от коронавируса: «Мы обязаны отчитываться, поэтому отмечаем, кто и когда вакцинировался». Нет такой практики в каждой третьей компании (33%).

Учет сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (74%), тогда как среди малого бизнеса таковых только 52%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего за вакцинацией работников следят в банковской сфере (75%) и торговле (69%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (35%).

На сегодняшний день число компаний, в которых вакцинированы 80% сотрудников и более, составляет 68%. В 16% организаций привиты от 50% до 80% работников, в каждой десятой — от 30% до 50%.

Время проведения: 14—27 апреля 2022 года

Теги: Вакцинация Коронавирус Опрос

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