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Большинство родителей не собирается делать прививки от ковида своим детям-подросткам

25 марта 2022 10:47
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Большинство родителей не собирается делать прививки от ковида своим детям-подросткам

Большинство родителей (78%) не собирается делать прививки от ковида своим детям-подросткам. Число тех, кто готов вакцинировать подрастающее поколение, по сравнению с началом года сократилось вдвое: заболеваемость снижается, меры предосторожности постепенно отменяются.

Прививку от коронавируса своим детям уже сделали 5% родителей. Однозначно готовы к вакцинации подростков 3% опрошенных, еще 14% скорее готовы. Почти каждый второй (47%) совершенно точно не будет делать прививку своим детям, еще 31% — скорее не будет.

Практически все родители, решившиеся на вакцинацию от коронавируса своих детей, вакцинированы сами. Больше всего тех, кто готов сделать прививку подрастающему поколению, среди уже вакцинированных мужчин (в общей сложности 28%), меньше всего — среди невакцинированных (по 7% среди мужчин и женщин).

С января 2022 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число родителей, однозначно и скорее готовых вакцинировать детей от коронавируса, сократилось с 33% до 17%, и даже с учетом родителей, уже вакцинировавших детей (5%), наблюдается снижение энтузиазма в отношении детской прививочной кампании. Тех, кто не собирается делать прививку своему ребенку ни при каких обстоятельствах, напротив, стало больше в полтора раза (47% сегодня против 32% в январе). Судя по комментариям, подобная ситуация связана со снижением заболеваемости COVID-19 в России, отменой во многих регионах мер предосторожности и QR-кодов, а также с меньшей опасностью «омикрона» по сравнению с предыдущими штаммами.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 500 родителей детей в возрасте от 12 до 15 лет з всех округов РФ.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 175
Время проведения: 22—24 марта 2022 года
Исследуемая совокупность: родители детей 12—17 лет
Размер выборки: 500 респондентов

Теги: Вакцинация Коронавирус Опрос

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