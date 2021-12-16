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28% жителей Самарской области поддержали бы введение ограничений для непривитых

16 декабря 2021 11:39
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28% жителей Самарской области поддержали бы введение ограничений для непривитых

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей Самарской области, чтобы выяснить, как они относятся к QR-кодам и поддержали бы введение ограничений для непривитых.

Больше половины работников Самарской области (67%) обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. 42% (женщины чуть чаще мужчин – 35% против 32%) положительно относятся к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса, абсолютно отрицательно относятся 34%. Из числа вакцинированных респондентов QR-коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%. Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста: 43% опрошенных старше 55 лет и 40% — в возрасте от 45 по 54 лет.

В то же время 28% опрошенных жителей Самарской области поддержали бы введение ограничений для непривитых. Позитивнее других к этой мере относятся респонденты старшего возраста: 40% опрошенных старше 55 лет и 39% – в возрасте от 45 по 54 лет. Примечательно, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы лишь каждый второй.

В разрезе профессий введение ограничений для непривитых ожидаемо приветствовали врачи (49%), а также сотрудники банковской сферы (43%), сотрудники сферы закупок (40%), топ-менеджеры (35%) и работники образовательной сферы (34%).

Теги: Вакцинация Коронавирус Опрос

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