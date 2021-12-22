Жители Самарской области рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, совместно со страховой компанией «Росгосстрах» провела опрос жителей Самарской области и выяснила, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19.

37% опрошенных из Самарской области отметили, что всегда были за вакцинацию, 27% - всегда были против. Еще 14% раньше поддерживали идею о прививках от COVID-19, но сейчас против, а 22% наоборот – в условиях резкого роста заболеваемости изменили свое отношение в пользу вакцинации.

59% респондентов региона считают, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС, одного ОМС здесь не хватает. 18% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.

66% жителей Самарской области рассказали, что и раньше, и сейчас соблюдают меры безопасности – носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки, стараются соблюдать режим самоизоляции. 12% стали соблюдать эти меры еще более тщательно. 12% соблюдали раньше, но устали от этого, 8% никогда не соблюдали.