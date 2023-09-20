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В Самаре работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа

20 сентября 2023 09:35
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В Самаре работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников от гриппа

На днях стартовала всероссийская кампания, призывающая к вакцинации от гриппа, однако работодатели не торопятся вакцинировать сотрудников, а самарцы не спешат делать прививки. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, какие меры по предотвращению эпидемии гриппа среди сотрудников принимают работодатели и готовы ли горожане к прививкам. В опросе приняли участие представители работодателей и экономически активные граждане.

Среди самых популярных мер по предотвращению эпидемии гриппа в компаниях — вакцинация. Прививки для сотрудников организуют 34% работодателей. В 10% компаний закупают медицинские маски, в 8% — проводят санитарную обработку помещений. В 29% компаний никаких мер не предпринимают.

Опрос экономически активных самарцев показал: каждый второй считает, что прививку от гриппа не нужно делать ежегодно (49%), и только 26% — за вакцинацию при отсутствии противопоказаний, причем чаще остальных ее поддерживают респонденты моложе 34 лет (28%).

Время проведения: 12—18 сентября 2023 года

Теги: Вакцинация Опрос

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