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Терапевт опровергла миф о возможности запастись витаминами летом на год вперед

19 июля 2022 22:13
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Также врач опровергла миф о том, что летом не нужно принимать витамин D.

Летом нельзя запастись на год вперед нужными витаминами благодаря свежим фруктам, ягодам и овощам. Об этом во вторник, 19 июля, заявила врач-терапевт и эксперт компании Liposomal Vitamins Наталия Андрианова, пишут "Известия".

«Фрукты и овощи, которых летом в избытке, действительно содержат различные витамины, однако это не значит, что такого количества будет достаточно для потребностей организма. Либо придется потреблять фрукты и овощи килограммами», — рассказала она «Газете.Ru».

По ее словам, в летних продуктах содержатся в основном витамин С и β-каротин, а остальные полезные вещества, необходимые организму, всё равно нужно «добирать» из других продуктов.

Кроме того, витамины, получаемые из натуральных источников, быстро включаются в обмен веществ и выводятся из организма.

Также врач опровергла миф о том, что летом не нужно принимать витамин D. По ее совам, того количества витамина D, которое летом дает солнце, не всегда достаточно. Поэтому его профилактический прием даже летом оправдан.

 

Фото:    pxhere

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Здравоохранение
Также врач опровергла миф о том, что летом не нужно принимать витамин D.
19 июля 2022  22:13
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