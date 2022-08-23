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Телемедицина: в регионе ведется работа по информатизации медицины

23 августа 2022 22:05
183
Проконсультироваться с медработником, не посещая поликлинику? Такая возможность появилась у пациентов с внедрением телемедицины.

Проконсультироваться с медработником, не посещая поликлинику? Такая возможность появилась у пациентов с внедрением телемедицины.

Телемедицинские консультации проводятся после приема у врача и помогают доктору контролировать состояние здоровья пациента, эффективность назначенной терапии, а при необходимости назначить очный прием.

Новая технология дистанционного взаимодействия активно развивается в Самарской области в рамках национального проекта "Здравоохранение". При поддержке главы региона ведется работа по укреплению системы здравоохранения, по информатизации медицины.

Доля онлайн–консультаций выросла в регионе почти в 20 раз. Если в 2020 году количество таких консультаций составило 6500, то уже в этом году медработники провели более 110 000 телемедицинских консультаций, свыше 100 000 из которых по системе "врач-пациент". Записаться на телемедицинскую консультацию можно на портале Единой электронной регистратуры Самарской области.

 

Фото:  минздрав СО

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Здравоохранение
Проконсультироваться с медработником, не посещая поликлинику? Такая возможность появилась у пациентов с внедрением телемедицины.
23 августа 2022  22:05
Телемедицина: в регионе ведется работа по информатизации медицины
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