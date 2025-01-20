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Свыше 82 млн россиян сделали прививку от гриппа

20 января 2025 11:51
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свыше 82 млн россиян сделали прививку от гриппа

На сегодняшний день более 82 миллионов россиян вакцинировались от гриппа. Об этом в эфире телеканала "Россия" рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет Смотрим.

Профилактику ОРВИ среди населения провели в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, отметил он.

"Этот сезон достаточно благоприятный: более 82 млн россиян вакцинировались от гриппа. Это вселяет уверенность в том, что тяжелый грипп нам не страшен. Хорошо известно, что вакцинированные от гриппа в 150 раз реже болеют гриппом. А если болеют — то болеют легко. Тяжелых форм у вакцинированных не отмечается", — напомнил Горелов.

Ранее он заявил, что в стране не ожидается масштабного распространения тяжелой формы гриппа. Информация о вспышке тяжело протекающего заболевания оказалась недостоверной.

Теги: Вакцинация

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