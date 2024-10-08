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Свыше 33,8 млн россиян привиты от гриппа

8 октября 2024 11:58
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Свыше 33,8 млн россиян привиты от гриппа

Более 33,8 миллиона россиян привиты от гриппа в ходе Всероссийской кампании по вакцинации населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили снижение количества больных по сравнению с предыдущей неделей на 4,8%. В настоящее время зарегистрировано 847 тысяч случаев инфицирования.

При этом в 48 субъектах страны заболеваемость растет, 16% случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Но у всех заболевших диагностированы вирусы негриппозной этиологии.

Также положительная динамика отмечается по COVID-19. Сейчас в России доминирует вариант вируса JN.1, пишет Смотрим.

Теги: Вакцинация

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