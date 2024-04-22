Своевременные оперативные вмешательства помогли предотвратить инфаркт миокарда у почти 8000 пациентов

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«В 2023 году пациентам были выполнены 7744 операции на коронарных артериях. Это на 6% больше, чем в 2022 году. Таким образом, почти 8000 пациентам удалось потенциально предотвратить развитие инфаркта миокарда, - рассказал на итоговой коллегии руководитель областного Минздрава Армен Бенян. - Еще один важнейший показатель, который вносит вклад в снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, - лекарственное обеспечение. Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» мы обеспечиваем пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события, бесплатными препаратами в течение 2 лет для профилактики осложнений и повторных сосудистых катастроф. Всего за период реализации этого мероприятия нацпроекта мы обеспечили 79 132 пациента льготными лекарственными препаратами».



Благодаря реализации мероприятий нацпроекта удалось снизить важнейшие показатели:

снижение летальности от инфаркта миокарда до 8,2%

снижение летальности от инсульта до 14,3%



Также Армен Бенян напомнил, что в 2023 году на базе Сызранской больницы открылось подразделение областного кардиодиспансера - Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии. Это помогло приблизить специализированную помощь для более 230 000 жителей Правобережья Волги и сохранить сотни жизней.



«Всего за 4 года мы оснастили 4 региональных сосудистых центра и 9 первичных сосудистых отделений 116 единицами медтехники, включая аппарат МРТ, 2 ангиографа, 6 компьютерных томографов, 23 аппарата УЗИ, 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также создали центры управления рисками и усилили работу по проведению телемедицинских консультаций», - отметил министр.