Светлана Пыркова о пользе грудного вскармливания

129

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Пыркова рассказала о пользе грудного вскармливания:



Грудное вскармливание – естественная форма питания человека от рождения до завершения грудного возраста.



Это наиболее полезный для младенца способ питания. Всемирная организация здравоохранения рекомендует для более полноценного развития ребенка применять его до 2 лет. До 6 месяцев здоровым детям рекомендовано исключительно грудное вскармливание.



Важность грудного вскармливания обусловлена следующими особенностями:

— грудное молоко содержит множество противоинфекционных факторов, в том числе лейкоциты, которые способствуют формированию у новорожденного защиты от инфекционных заболеваний;

— содержит особые ферменты — в том числе липазу, — позволяют организму максимально расщеплять жиры, а сывороточные белки грудного молока перерабатываются желудочно-кишечным трактом малыша;

— способствует быстрому умственному развитию благодаря содержанию групп естественных полиненасыщенных жирных кислот, влияющих на развитие и работу мозговой деятельности.



Грудное вскармливание обеспечивает тесную психоэмоциональную связь, близость матери и малыша. Молоко матери на физиологическом уровне предназначено для ребенка, и его не может обеспечить даже самая совершенная искусственная смесь.



Продолжение кормления грудных младенцев улучшает здоровье матери, позволяя быстрее избавиться от стресса первых месяцев после рождения ребенка, нормализовать гормональный фон, активнее избавляться от лишнего веса.



Грудное вскармливание в первые месяцы может быть по требованию, что обеспечит естественное установление лактации и выработку нужного объема молока.



Первое прикладывание к груди при нормальных родах должно быть проведено сразу после рождения ребенка. Оптимальный возраст для завершения грудного вскармливания — период от 1,5 до 2 лет. После года уже большинство детей могут питаться обычной пищей, а материнское молоко по-прежнему необходимо для поддержания иммунитета и сохранения физического контакта с мамой.

Фото: минздрав СО