Я нашел ошибку
Главные новости:
Ее участниками стали учащиеся школ, студенты, члены советов работающей молодежи.
В Тольятти прошла военно-спортивная игра «В цветах Российского флага»
Как сказано в решении, автор получила премию за мужество и точность, «с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».
Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно
Все обращения от горожан будут рассмотрены в индивидуальном порядке и контролироваться до полного разрешения ситуации.
С 7 октября в Самаре начнет работу "горячая линия" по вопросам подключения к отоплению
Дмитрий Чубаров выиграл золотую медаль в мужском турнире по настольному теннису.
«Мы вместе. Спорт»: по итогам второго соревновательного дня спортсмены региона завоевали три медали
В постановке принимают участие ученики и выпускники Детской центральной хоровой школы – участники хоровых коллективов «Радость» и «Ventus».
В САТОБ состоится премьера детского мюзикла «Под шелест книжных страниц»
Застраховаться можно на любую сумму — от 30 000 до 1 000 000 рублей.
Быстро и просто оформить страховку для защиты при потере работы теперь можно в разделе «Зарплата» приложения СберБанк Онлайн
За годы работы она воспитала более 50 лауреатов престижных музыкальных конкурсов.
Педагог самарской Детской центральной музыкальной школы в числе лучших преподавателей в области музыкального искусства
 Грудное вскармливание – естественная форма питания человека от рождения до завершения грудного возраста.
Светлана Пыркова о пользе грудного вскармливания
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.4
0.61
EUR 58.06
1.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Светлана Пыркова о пользе грудного вскармливания

6 октября 2022 14:22
129
 Грудное вскармливание – естественная форма питания человека от рождения до завершения грудного возраста.

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, заместитель главного врача Самарской городской клинической поликлиники №15 Светлана Пыркова рассказала о пользе грудного вскармливания:

 Грудное вскармливание – естественная форма питания человека от рождения до завершения грудного возраста.

Это наиболее полезный для младенца способ питания. Всемирная организация здравоохранения рекомендует для более полноценного развития ребенка применять его до 2 лет. До 6 месяцев здоровым детям рекомендовано исключительно грудное вскармливание.

Важность грудного вскармливания обусловлена следующими особенностями:
— грудное молоко содержит множество противоинфекционных факторов, в том числе лейкоциты, которые способствуют формированию у новорожденного защиты от инфекционных заболеваний;
— содержит особые ферменты — в том числе липазу, — позволяют организму максимально расщеплять жиры, а сывороточные белки грудного молока перерабатываются желудочно-кишечным трактом малыша;
— способствует быстрому умственному развитию благодаря содержанию групп естественных полиненасыщенных жирных кислот, влияющих на развитие и работу мозговой деятельности.

Грудное вскармливание обеспечивает тесную психоэмоциональную связь, близость матери и малыша. Молоко матери на физиологическом уровне предназначено для ребенка, и его не может обеспечить даже самая совершенная искусственная смесь.

Продолжение кормления грудных младенцев улучшает здоровье матери, позволяя быстрее избавиться от стресса первых месяцев после рождения ребенка, нормализовать гормональный фон, активнее избавляться от лишнего веса.

Грудное вскармливание в первые месяцы может быть по требованию, что обеспечит естественное установление лактации и выработку нужного объема молока.

Первое прикладывание к груди при нормальных родах должно быть проведено сразу после рождения ребенка. Оптимальный возраст для завершения грудного вскармливания — период от 1,5 до 2 лет. После года уже большинство детей могут питаться обычной пищей, а материнское молоко по-прежнему необходимо для поддержания иммунитета и сохранения физического контакта с мамой.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
 Грудное вскармливание – естественная форма питания человека от рождения до завершения грудного возраста.
6 октября 2022  14:22
Светлана Пыркова о пользе грудного вскармливания
129
Препарат разработан и запатентован
5 октября 2022  23:32
Минздрав России зарегистрировал противооспенный препарат НИОХ-14
409
В Самаре за сутки заболели 327 человек.
5 октября 2022  19:37
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
415
В ближайшее время более 2300 жителей будут получать медпомощь в обновленных условиях.
5 октября 2022  14:53
В селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района продолжается возведение новой врачебной амбулатории
404
В этом году в чемпионате приняли участие 2448 конкурсантов из 84 регионов Российской Федерации.
4 октября 2022  19:41
 Студентка Тольяттинского медицинского колледжа заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»
797
В Самаре за сутки заболели 170 человек.
4 октября 2022  19:35
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
639
Репродуктивное здоровье – залог новой жизни. Берегите его!
4 октября 2022  15:46
Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: «Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания»
731
В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района
4 октября 2022  10:15
В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района
467
В Самаре за сутки заболели 424 человека.
3 октября 2022  18:31
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
641
Из других регионов России приехали - заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, врач-терапевт и врач-педиатр.
3 октября 2022  17:49
Коллектив Кинель-Черкасской ЦРБ пополнили участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
703
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12029
Весь список
В центре внимания
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
166
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
199
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
6 октября 2022  10:20
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
220
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
6 октября 2022  09:25
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
219
Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
5 октября 2022  14:35
«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам
1600
Весь список