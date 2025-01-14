Специалисты областного центра медпрофилактики рассказали как питаться, чтобы сохранить здоровый вес

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Подсчёт калорий - это определенные формулы расчета, какое количество энергии нужно человеку. Они связаны с ростом, весом, возрастом человека и уровнем физической активности.



Сохранение здорового веса в основном зависит от питания. Количество употребленной энергии должно соответствовать количеству энергозатрат. Если вы стремитесь похудеть, необходимо создать небольшой дефицит потребляемых калорий в пределах 10-15%.



Как снизить вес и остаться здоровым ?



Необходимо внедрять физические нагрузки. Не стоит идти в фитнес-зал, если вы раньше не занимались спортом. В таком случае повышается аппетит и есть риск поправиться ещё больше. Начать нужно с умеренной нагрузки 150 минут в неделю, разделенной на 3 или 5 дней. Постепенно нагрузку нужно довести до 300 минут в неделю.



Придерживаться принципов правильного сбалансированного питания. Строгие диеты в долгосрочной перспективе в вопросе удержания достигнутых результатов абсолютно бесполезны. При сильном дефиците калорий организм резко теряет мышечную массу.



Для сохранения уже достигнутых результатов рекомендуем включить в рацион "здоровую" еду - сырые овощи и фрукты, не менее 400 г в день.



Есть продукты, которые приносят нам удовольствие, но наносят вред здоровью. В торте и мясе может быть одинаковое количество калорий, но необходимо помнить о питательных веществах. Торт не принесет нам необходимое их количество и не даст ощущения сытости.



Необходимо полностью исключить сладкие газированные напитки. Алкоголь также ведет к набору веса, повреждению печени и поджелудочной железы.



Для снижения веса необходимо пересмотреть рацион, составить здоровую систему питания и придерживаться ей по жизни.



Помните: важно снижать вес правильно и обеспечить его устойчивость, а главное - остаться при этом здоровым!

Фото: минздрав СО