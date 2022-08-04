Специалисты Шигонской ЦРБ выполняют высокоточную диагностику на новом аппарате УЗИ

166

Специалисты Шигонской центральной районной больницы выполняют высокоточную диагностику заболеваний, применяя возможности нового медоборудования — системы ультразвуковой визуализации высокого класса, приобретенной в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году обследования на новой медтехнике прошли более 500 пациентов.



«С поставкой нового аппарата УЗИ диагностическая база нашего учреждения, безусловно, усилилась, — рассказала врач ультразвуковой диагностики Шигонской больницы Гульнара Касимова. — Система ультразвуковой визуализации незаменима при обследовании органов сердечно-сосудистой системы, брюшной полости и других внутренних органов, в акушерстве и гинекологии. Аппарат производит изображение высокого качества, благодаря чему мы можем детально рассмотреть изучаемый участок, максимально точно оценить состояние мельчайших структур и заметить патологические изменения на ранней стадии. Функционал, которым оснащено оборудование, позволил нам улучшить качество медицинской помощи. Благодаря модернизации первичного звена здравоохранения современные методы исследований становятся доступнее для сельских жителей».



В 2021 году в Шигонскую больницу также поступили цифровой рентгенодиагностический комплекс, эндоскопическое оборудование, цифровой маммограф, 6 электрокардиографов нового поколения, 5 аппаратов холтеровского мониторирования суточного ритма и другая медтехника. Обновление материально-технической базы медучреждений продолжается в этом году.

Фото: минздрав СО